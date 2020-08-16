Почему Тамара Макрова отказалась от роли Карениной

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Почему Тамара Макрова отказалась от роли Анны Карениной 

Александра Нечаева 4 часа назад
В фильмографии Тамары Макаровой всего около 30 ролей, но каждая из них — безупречна. Ее называли русской Гретой Гарбо и самой чувственной актрисой СССР, предлагали множество прекрасных ролей, но от некоторых она была вынуждена отказаться. О несложившейся мировой славе Тамары Макаровой рассказывает «Рамблер».
Всесоюзная слава обрушилась на Тамару Макарову после выхода на экраны фильма «Семеро смелых», а мировую известность актрисе принесла киносказка «Каменный цветок», в котором актриса сыграла Хозяйку Медной горы.
Картина стала лидером проката в 1946 году: в СССР ее посмотрели более 23 миллионов зрителей. За рубежом сказку тоже показали: зрители Франции, Германии, Финляндии, Швеции и США остались в восторге от фильма. В том же году на Каннском кинофестивале «Каменный цветок» удостоился Приза за лучшее цветовой решение, а Тамара Макарова, появившаяся на красной дорожке фестиваля произвела настоящий фурор.
Зарубежные критики и создатели кинофильмов наперебой восхищались ее красотой и актерским талантом. Один из режиссеров предложил Макаровой главную роль в голливудской экранизации романа Льва ТолстогоАнна Каренина”. Все были уверены, что ее ждет мировая слава, а Голливуд будет совершенно покорен советской актрисой.
Однако от роли Анны Карениной в зарубежной интерпретации Тамара Макарова была вынуждена отказаться. Согласие работать в Голливуде моментально поставило бы крест не только на ее карьере в СССР, но и на режиссерской карьере ее супруга Сергея Герасимова.
Макарова утверждала, что никогда не жалела о принятом решении и была убеждена, что ей удалось в полной мере реализоваться в профессии и на родине. Но кто знает, как сложилась бы карьера актрисы, согласись она тогда сыграть Анну Каренину в Голливуде.
Комментарии 8
Актеры , Видео , Анна Каренина , Тамара Макарова , Лев Толстой , Сергей Герасимов , Грета Гарбо
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