Почему Тамара Макрова отказалась от роли Карениной

В фильмографии Тамары Макаровой всего около 30 ролей, но каждая из них — безупречна. Ее называли русской Гретой Гарбо и самой чувственной актрисой СССР, предлагали множество прекрасных ролей, но от некоторых она была вынуждена отказаться. О несложившейся мировой славе Тамары Макаровой рассказывает «Рамблер».

Всесоюзная слава обрушилась на Тамару Макарову после выхода на экраны фильма «Семеро смелых», а мировую известность актрисе принесла киносказка «Каменный цветок», в котором актриса сыграла Хозяйку Медной горы.

Картина стала лидером проката в 1946 году: в СССР ее посмотрели более 23 миллионов зрителей. За рубежом сказку тоже показали: зрители Франции, Германии, Финляндии, Швеции и США остались в восторге от фильма. В том же году на Каннском кинофестивале «Каменный цветок» удостоился Приза за лучшее цветовой решение, а Тамара Макарова, появившаяся на красной дорожке фестиваля произвела настоящий фурор.

Зарубежные критики и создатели кинофильмов наперебой восхищались ее красотой и актерским талантом. Один из режиссеров предложил Макаровой главную роль в голливудской экранизации романа Льва Толстого Анна Каренина ”. Все были уверены, что ее ждет мировая слава, а Голливуд будет совершенно покорен советской актрисой.

Однако от роли Анны Карениной в зарубежной интерпретации Тамара Макарова была вынуждена отказаться. Согласие работать в Голливуде моментально поставило бы крест не только на ее карьере в СССР, но и на режиссерской карьере ее супруга Сергея Герасимова

Макарова утверждала, что никогда не жалела о принятом решении и была убеждена, что ей удалось в полной мере реализоваться в профессии и на родине. Но кто знает, как сложилась бы карьера актрисы, согласись она тогда сыграть Анну Каренину в Голливуде.