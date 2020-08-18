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Звезда «Милиционера с Рублевки» Ольга Виниченко тайно вышла замуж 

WMJ.ru 2 часа назад
Актриса, также сыгравшая в сериалах «Закон каменных джунглей» и «Метод», расписалась с избранником в ЗАГСе. Торжество же пара перенесла на декабрь.
Звезда сериалов на ТНТ Ольга Виниченко взбудоражила поклонников неожиданными свадебными фото. 28-летняя актриса никогда не делилась подробностями личной жизни, поэтому фотосет в белом платье на фоне пейзажей столичной усадьбы Кусково стал сюрпризом для подписчиков артистки.
@vinichenkoolga
Поскольку на фото не присутствовал жених, не все поверили в состоявшуюся свадьбу. Однако в интервью изданию StarHit Ольга подтвердила, что теперь она замужем.

"Мы просто расписались. Возможно, сыграем свадьбу в декабре, но не факт",

— приводит цитату Виниченко издание.
При этом звезда сериалов «Милиционера с Рублевки» и «Закон каменных джунглей» не раскрыла имени или хотя бы профессии своего супруга. Подписчики поздравили Ольгу Виниченко и пожелали счастливой семейной жизни.
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Актеры , Видео , Ольга Виниченко
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