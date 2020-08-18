Азиатские женщины славятся своей холодной красотой и сдержанностью. И даже среди актрис не так много чувственных и эффектных див. Однако одна из кинозвезд КНР пользуется в стране особой популярностью — ее считают самой соблазнительной.

Так, 38-летняя Фань Бинбин начинала с комедийного сериала «Принцесса жемчужина» еще в 1997 году и за несколько лет стала одной из наиболее известных актрис в материковом Китае. Позже Фань стала выпускать музыкальные альбомы, позировала для обложек журналов и стала лицом нескольких торговых марок.

Белокурая девушка с копной черных волос скоро отметит сорокалетие, но выглядит максимум на 28, а секрет ее молодости и красоты хочет знать почти каждая китаянка.

Сейчас Бинбин активно снимается для самых известных брендов и журналов, получает роли в кино и сериалах и располагает целой армией фанатов.