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Ее считают самой эффектной актрисой Азии 

Диана Товсепова 3 часа назад
Азиатские женщины славятся своей холодной красотой и сдержанностью. И даже среди актрис не так много чувственных и эффектных див. Однако одна из кинозвезд КНР пользуется в стране особой популярностью — ее считают самой соблазнительной.
Так, 38-летняя Фань Бинбин начинала с комедийного сериала «Принцесса жемчужина» еще в 1997 году и за несколько лет стала одной из наиболее известных актрис в материковом Китае. Позже Фань стала выпускать музыкальные альбомы, позировала для обложек журналов и стала лицом нескольких торговых марок.
Белокурая девушка с копной черных волос скоро отметит сорокалетие, но выглядит максимум на 28, а секрет ее молодости и красоты хочет знать почти каждая китаянка.
Сейчас Бинбин активно снимается для самых известных брендов и журналов, получает роли в кино и сериалах и располагает целой армией фанатов.
Видео дня. Самые неловкие моменты, случившиеся в прямом эфире
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Актеры , Фото , Фань Бинбин
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