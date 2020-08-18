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Эксперты рассказали, кто может сыграть Бонда 

Елизавета Назарова 35 минут назад
Стало известно, кто может сыграть Бонда после ухода Дэниела Крейга. Об этом сообщает "Клео.Ру".
В ноябре 2020 года состоится премьера новой части Бондианы "Не время умирать". Картина станет последней для актера Дэниела Крейга. По этому поводу букмекеры уже принимают ставки на то, кто же станет новым Джеймсом Бондом.
Эксперты перечислили главных претендентов на роль агента-007. Среди них — Том Харди, Том Хиддлстоун, Джеймс Нортон, Идрис Эльба, Майкл Фассбендер и Килиан Мерфи. У букмекеров фаворитом был Джеймс Нортон, но все больше и больше людей в последнее время ставят на Эйдана Тернера.
Сообщается, что имя нового Джеймса Бонда объявят только после того, как предстоящая картина выйдет в прокат.
Ранее "Рамблер" сообщал, что у фильма "Интерстеллар" появится продолжение.
Актеры , Видео , Интерстеллар , Идрис Эльба , Джеймс Бонд , Джеймс Нортон , Том Харди , Дэниел Крейг , Майкл Фассбендер
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