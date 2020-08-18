Эксперты рассказали, кто может сыграть Бонда 

В ноябре 2020 года состоится премьера новой части Бондианы "Не время умирать". Картина станет последней для актера Дэниела Крейга. По этому поводу букмекеры уже принимают ставки на то, кто же станет новым Джеймсом Бондом.

Сообщается, что имя нового Джеймса Бонда объявят только после того, как предстоящая картина выйдет в прокат.