У фильма «Интерстеллар» появится продолжение 

У фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар" появится продолжение. Об этом сообщает информационный ресурс We got this covered.

Известно, что на данный момент сиквел находится на ранней стадии разработки. Компания Warner Bros. хочет, чтобы режиссер начал работу над сценарием. Однако согласиться ли Кристофер Нолан вернуться к картине, пока неизвестно.

Источники портала сообщили, что во второй части главный герой Купер отправится обратно на далекую планету, которую обнаружила профессор Брэнд.

Фильм "Интерстеллар" собрал в прокате около 700 миллионов долларов.