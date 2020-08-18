Питт и Энистон снова появятся на экране вместе 

Фанаты Брэда Питта Дженнифер Энистон дождались проекта, в котором актеры будут работать вместе. После слухов о воссоединении пары представители Энистон и Питта подтвердили совместную работу звезд в чтении сценария комедии 1982 года "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай".

Этот проект является благотворительным, а Питт и Энистон, сидя за одним столом, прочтут реплики своих персонажей данной картины. Чтение будет транслироваться в Сети 20 августа 2020 года.

Другие подробности станут известны в день трансляции, сообщает зарубежное издание Just Jared.