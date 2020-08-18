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Питт и Энистон снова появятся на экране вместе 

Стелла Шмель 1 час назад
Фанаты Брэда Питта и Дженнифер Энистон дождались проекта, в котором актеры будут работать вместе. После слухов о воссоединении пары представители Энистон и Питта подтвердили совместную работу звезд в чтении сценария комедии 1982 года "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай".
Этот проект является благотворительным, а Питт и Энистон, сидя за одним столом, прочтут реплики своих персонажей данной картины. Чтение будет транслироваться в Сети 20 августа 2020 года.
Другие подробности станут известны в день трансляции, сообщает зарубежное издание Just Jared.
До этого Питт и Энистон лишь однажды снимались вместе — в одном из эпизодов сериала "Друзья" Брэд Питт сыграл роль бывшего одноклассника персонажа Энистон.
Ранее "Рамблер" писал, что Муцениеце осталась без роли в сериале с Прилучным.
Актеры , Видео , Друзья , Брэд Питт , Дженнифер Энистон
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