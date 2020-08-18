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Муцениеце осталась без роли в сериале с Прилучным 

Стелла Шмель 5 часов назад
Актриса Агата Муцениеце не будет принимать участие в съемках второго сезона сериала "В клетке". Ранее звезда сообщала, что о съемках второго сезона интересовалась у бывшего супруга — Павла Прилучного, так как он в этом проекте выступает еще и в качестве продюсера. Тогда, по словам Муцениеце, она спросила, не убьют ли ее героиню в первой же серии второго сезона? Такой вопрос был продиктован натянутыми отношениями между Агатой и Павлом на фоне развода, тогда Прилучный ответил, что героиня останется.
Но несмотря на все вышесказанное, Муцениеце не будет сниматься во втором сезоне сериала. Как сообщает журнал Peopletalk, глава компании Team Films и продюсер сериала "В клетке" Теймур Джафаров в беседе с изданием рассказал о том, что такое решение было принято на фоне непродуктивного диалога с менеджментом Агаты.
Ранее представители актрисы заявляли, что не могут подписать документы, так как Агате не дают ознакомиться со сценарием.
По словам Джафарова, это утверждение является неправдой, потому что создатели сериала долгое время ждали со стороны актрисы соглашения о неразглашении, после подписания которого Муцениеце смогла бы ознакомиться со сценарием, но документ так и не был подписан.

"Мы приложили все необходимые от нас усилия, чтобы избежать этой ситуации, но к сожалению, не встретили взаимного отношения",

— заявил он и добавил, что создатели сериала не будут искать Агате замену. Героиня Муцениеце — Ольга — просто исчезнет из сюжетной линии второго сезона.

"Со своей стороны хотим пожелать Агате новых профессиональных успехов и не теряем надежду на сотрудничество на наших проектах в будущем",

— заключил Джафаров.
Ранее "Рамблер" писал, что в Сети затравили соведущую Ивлеевой.
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Сериалы , Видео , В клетке , Агата Муцениеце
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