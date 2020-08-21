На что тратит гонорары Джеки Чан 

Смотрите ролик и узнайте, как живёт голливудский актёр Джеки Чан. Когда-то Чан был нищим мальчишкой из Гонконга, но трудолюбие, терпение, желание учиться новому сделали из него звезду всепланетного масштаба. Фильмы, в которым снимается Джеки Чан, отличаются мягким юмором, но при том насыщены зрелищными поединками, и именно за это их любят зрители. Куда тратит огромные гонорары знаменитый артист боевиков? Об этом рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как почтальон стала самой успешной актрисой фильмов для взрослых.