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На что тратит гонорары Джеки Чан 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, как живёт голливудский актёр Джеки Чан. Когда-то Чан был нищим мальчишкой из Гонконга, но трудолюбие, терпение, желание учиться новому сделали из него звезду всепланетного масштаба. Фильмы, в которым снимается Джеки Чан, отличаются мягким юмором, но при том насыщены зрелищными поединками, и именно за это их любят зрители. Куда тратит огромные гонорары знаменитый артист боевиков? Об этом рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как почтальон стала самой успешной актрисой фильмов для взрослых.
Актеры , Видео , Джеки Чан
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