Почему Джонни Деппу давно пора дать «Оскар» 

Ролик рассказывает о голливудской звезде Джонни Деппе, который уже давно входит в список знаменитостей первой величины. На счету Деппа десятки киноработ и замечательные образы, которые врезались в память зрителей. Тем удивительнее, что этого одарённого актёра обошли вниманием американские киноакадемики: у 57-летнего Деппа до сих пор нет главной награды кинематографа — «Оскара». Между тем, поклонники артиста считают, что Джонни давно заслужил статуэтку.
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