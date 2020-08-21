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Почему Джонни Деппу давно пора дать «Оскар» 

Елена Красовская 2 часа назад
Ролик рассказывает о голливудской звезде Джонни Деппе, который уже давно входит в список знаменитостей первой величины. На счету Деппа десятки киноработ и замечательные образы, которые врезались в память зрителей. Тем удивительнее, что этого одарённого актёра обошли вниманием американские киноакадемики: у 57-летнего Деппа до сих пор нет главной награды кинематографа — «Оскара». Между тем, поклонники артиста считают, что Джонни давно заслужил статуэтку.
Ранее «Рамблер» узнал, что эксперты рассказали, кто может сыграть Бонда.
Актеры , Видео , Оскар , Джонни Депп
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