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Четыре брака и сан священника: все о жизни звезды «Санта-Барбары» Марси Уокер 

WMJ.ru 10 часов назад
Как сложилась жизнь звезды «Санта-Барбары»
Фото: WMJ.ru
Многие поклонники думают, что знают о легендарных актрисах все, однако что-то самые известные сериальные дивы XX века умудрились оставить за завесой тайны, как настоящие женщины-загадки. WMJ.ru продолжает рассказывать обо всех тайнах личной жизни культовых звезд — теперь и о тех, которые сыграли главные роли в популярных сериалах и запомнились миллионам.
Человек, способный запомнить всех персонажей легендарной «Санта-Барбары», может смело претендовать на победу в шоу талантов а-ля «Минута славы» — в сериале их столько, что без сверхспособностей не обойтись. Но есть в этой мыльной опере герои и героини, которых забыть невозможно, и одна из таких — Иден Кэпвелл. Роль возлюбленной Круза Кастильо исполнила яркая блондинка Марси Уокер. Хотя жизнь актрисы менее драматична, чем у ее самой известной героини, она все же не лишена неожиданных поворотов.
Марси родилась 26 ноября 1961 года в городке Падука, штат Кентукки. Девочку воспитывал отец — ей было всего восемь месяцев, когда ее родители развелись. С тех пор о маме она знала только из скупых рассказов папы. Он служил инженером в военной авиации, и ему приходилось часто переезжать с одного места на другое. Так Марси к моменту своего совершеннолетия успела объездить практически всю Америку, Европу, какое-то время она с отцом и мачехой даже жила на Ближнем Востоке.
Девочка с детства увлекалась театральным искусством, и, несмотря на то что семье пришлось много перемещаться по миру, она во всех школах занималась в драматическом кружке. Поэтому после окончания колледжа вопрос выбора будущей профессии долго не стоял перед Марси.
В 1979 году Марси окончила школу в Иллинойсе и впервые появилась на экранах в фильме «Жизнь на Миссисипи». Два года спустя она вошла в основной состав мыльной оперы «Все мои дети», благодаря которой изначально и прославилась. Но Марси больше всего боялась стать актрисой одной роли и совсем не планировала посвятить себя долгоиграющим сериалам. Для того чтобы избежать этого, она после четырехлетней работы во «Всех моих детях» покинула проект. Однако, как говорится, от судьбы не уйдешь — ей предложили новую роль Иден Кэпвелл в сериале «Санта-Барбара». Именно эта героиня принесла актрисе настоящую популярность, а съемки растянулись на долгие семь лет.
Красивая история любви Иден, дочери властного и влиятельного бизнесмена, и простого полицейского Круза Кастильо глубоко тронула не только американских телезрителей. Каждый сюжет этой истории горячо обсуждался молодыми мамочками, гуляющими с детьми, и пенсионерами, коротающими время на лавочке между просмотром многочисленных сериалов. Даже сегодня, спустя столько лет, те, кто в 90-е с упоением следил за событиями «Санта-Барбары», при упоминании названия этого сериала сразу вспоминают пару Иден и Круза — отчасти благодаря харизматичности и привлекательности Марси Уокер. Тогда она представляла собой эталонную красавицу 80-х — высокая стройная блондинка могла бы поспорить с Ким Бейсингер за титул секс-символа поколения.
Что касается личной жизни актрисы в этот период, то Марси любит повторять:

«Прошлое должно оставаться в прошлом».

Она была замужем четыре раза, но, к сожалению, ни один из браков не продлился больше двух лет. В частности, у Марси был роман с актером Майклом Эдвардом Найтом, который также играл во «Всех моих детях». Кроме того, она успела побыть помолвленной с актером Бронсоном Пинчотом и замужем за артистом Билли Уорлоком. А своего единственного ребенка, сына Тэйлора, Марси родила от третьего супруга Стефана Коллинза, оператора все той же «Санта-Барбары». Интересно, что родившийся в 1989 году Тэйлор сыграл в сериале роль… маленькой дочери Иден и Круза Адрианы.
Но любой сказке, как известно, рано или поздно приходит конец — в 1991 году Марси ушла из «Санта-Барбары» и развелась со Стефаном. Сразу после этого она была «восстановлена в правах» в сериале «Все мои дети» — ее героиня по сюжету переехала в другой город, поэтому продюсерам ничего не стоило вернуть ее в проект. С 1991 по 1993 год она считалась специально приглашенной звездой, а в 1995-м на долгие 10 лет прочно обосновалась в этом телешоу. Параллельно карьера актрисы пополнилась чередой телевизионных фильмов и пилотных проектов: «Преследуемая женщина», «Игра Ника», «Сумеречный ужас», «Полуночное дитя», «Ужас в ночи».
С самого начала своей актерской карьеры Уокер раз в неделю получала письмо от поклонницы из Нью-Джерси по имени Каролин Гест, которая писала звезде мыльных опер о боге.

Она писала мне на протяжении семи лет, я ни разу не ответила ей, но продолжала получать письма и читать их. Каролин не была похожа на обычную поклонницу, в ее посланиях были любовь и молитвы, а иногда она просто рассказывала о своей жизни,

— вспоминает Марси.
Содержимое этих посланий запало актрисе в душу. В начале нового тысячелетия Марси вышла замуж за мужчину по имени Даг Смит и взяла его фамилию. Четвертый муж звезды «Санта-Барбары» также был очень набожным человеком — они познакомились в кружке изучения Библии. Кстати, Каролин, письма которой привели Марси к вере, была приглашена на их свадьбу в качестве одной из подружек невесты.
Некоторое время Марси пыталась совмещать актерскую карьеру и религиозное служение, но с 2005 года решила целиком посвятить себя богу и даже получила сан священника в евангельской пресвитерианской церкви Северной Каролины. Бывшая актриса писала, что ей особенно нравится проповедовать Слово Божье детям. Прихожане любят ее и до сих пор узнают в ней любимую героиню «Санта-Барбары», однако женщину это нисколько не смущает. Она не жалеет о том, что снималась в кино, но не жалеет и о том, что в конце концов оставила актерскую профессию.

«То, что у меня есть сейчас, бесценно», — улыбается Марси в одном из недавних телеинтервью, словно намекая, что никогда не поздно изменить свою жизнь.

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Актеры , Марси Уокер , Ким Бейсингер , WMJ.RU
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