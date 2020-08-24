Порнозвезда с опытом назвала свое секретное оружие 

Порнозвезда из США, известная под псевдонимом Роми Реин (Romi Rain), назвала «дар разговорчивости» свои секретным оружием. В разговоре с Business Insider 32-летняя актриса фильмов для взрослых также похвасталась своими заработками: женщина рассказала, что каждый месяц зарабатывает «пятизначные суммы» в долларах.

Реин отметила, что обладает большим опытом: она снимается в порно с 25 лет. До этого она работала моделью и позировала обнаженной, а также танцевала в стриптиз-клубе. «В те времена я поняла, как важно уметь поддержать беседу и создать правильное настроение», — призналась порноактриса. По ее словам, она никогда не садилась на колени к клиентам: она всегда устраивалась рядом и начинала разговор, что помогало ей выстроить границы и получить уважительное отношение к себе.

Порноактриса подчеркнула, что не только снимается в фильмах для взрослых, но и записывает контент для OnlyFans, MiniVids и Clips for Sale, а также устраивает стримы в Twitch. Реин уточнила, что пандемия коронавируса изменила индустрию: она давно не снималась в фильмах и зарабатывала на создании собственного контента. «Мои ежемесячные доходы — это пятизначные суммы. Насколько большими они будут, зависит от меня», — отметила Реин и добавила, что во время пандемии интерес к порно вырос.

По ее словам, в индустрии фильмов для взрослых женщины получают немного больше мужчин: от 700 до трех тысяч долларов за съемку. При этом актрисам часто приходится тратить больше денег на подготовку, в том числе покупать новую одежду для разных фильмов. Мужчины и женщины также часто сами оплачивают медицинские тесты, которые они должны делать каждые 14 дней.