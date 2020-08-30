Зачем Табаков выдавал детей за лилипутов 

Олег Табаков был любимцем миллионов. В жизни актера часто случались истории, которыми до сих пор любят делиться его современники. Так, однажды Табакову пришлось выдать детей за лилипутов. Подробнее — в материале "Рамблера".

В 70-е годы труппа "Современника" отправилась на гастроли в Латвию. Актеров поселили в Юрмале, где проходил их первый спектакль. После выступления они решили все вместе отметить начало гастролей. Как оказалось, в Дубултах, где жили артисты, работал единственный в СССР ночной ресторан. Туда они и отправились.

На входе в ресторан компанию остановил швейцар. Он посмотрел на детей, и сказал, что им вход в ночное заведение строго запрещен. Все артисты растерялиcь, кроме Табакова. Он подошел к швейцару и начал его отчитывать:

"Как вы можете! Вам не стыдно?! Вы же их оскорбили! Лилипуты тоже люди и имеют право отдохнуть в ресторане!".

Швейцар удивился, и пустил всех актеров в ресторан.