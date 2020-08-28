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Смелость зрителя берет: артисты, которые не боятся откровенных сцен 

WomanHit.ru 12 часов назад
Артисты, которые не боятся откровенных сцен
Фото: Кадр из фильма "Кокаин"
Мы решили узнать, кому из актеров не требуется частая помощь дублеров.
Считается, что актер должен суметь сыграть практически любой характер или сцену, однако далеко не каждый лицедей готов к съемкам в откровенных сценах. И все же смельчаки, которые не требуют дублеров для интимных сцен также находятся, и сегодня мы решили поговорить именно о них.

Колин Фаррел

Ирландский актер может похвастаться невероятно привлекательной внешностью, именно поэтому его так часто приглашают на роли героев-любовников и плохих парней, в типаж которых Фаррел «входит» идеально. Когда его спрашивают: «Зачем вам это?» Актер отвечает, что того требует сценарий и не более. Наиболее смелым фильмом с Фаррелом считается картина «Дом на краю света», в которой Колин продемонстрировал свой половой орган в полной боевой готовности… Не спешите искать, сцену вырезали на финальном монтаже.

Шайа Лабаф

Вторым смельчаком в списке актеров без страха и упрека можно считать голливудского красавчика Шайю Лабафа, который доказал свой профессионализм, сыграв в «Нимфоманке» — одном из самых откровенных фильмов за последние 30 лет. Каким же сильным разочарованием для поклонников была новость о том, что в особо откровенных сценах его заменял дублер, и то лишь потому, что «так решил режиссер». Поклонники объясняют спокойное отношение кумира к потельным сценам его происхождением: бабушка известного актера была хиппи и несколько лет прожила с культовым поэтом, по совместительству нудистом, Алленом Гинзбергом. Помимо основной работы Лабаф не против принять участие и в музыкальных роликах, но опять же, не в классических работах: так, актер стал главным героем в видео исландских рокеров. По сценарию Лабаф должен был оказаться в постели рядом со своей подружкой, но в одежде. Актеру не понравилась эта идея и он решил обнажиться..

Пенелопа Крус

Актриса никогда не считалась девушкой, готовой с легкостью сбросить одежду по щелчку пальцев, сама Крус не раз признавалась, что сцены с обнаженкой приносят ей невероятный дискомфорт. И тем не менее Пенелопа снялась в нескольких картинах, где режиссер потребовал продемонстрировать чуть больше тела, чем хотела того сама Крус. В основном это были ранние работы актрисы, которая утверждает, что была готова пойти на условия режиссеров лишь потому, что боялась потерять место в фильме. И все же Крус согласна обнажаться без всяких возражений в кадре любимого режиссера — Педро Альмодовара.

Хелен Миррен

Впервые Миррен обнажилась в фильме «Совершеннолетие» в возрасте 24 лет, с этого момента довольно откровенные сцены с Хелен можно было увидеть довольно часто в ее последующих работах. Одной из самых смелых работа Миррен считается фильм «Калигула», однако степень откровенности была настолько высока, что Миррен попросила дублера. Актриса относится к вынужденному обнажению в фильмах довольно спокойно: «Это всего лишь кино».
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Актеры , Пенелопа Крус , Аллен Гинзберг , Колин Фаррел , Хелен Миррен
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