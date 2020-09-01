Горькая судьба звезды фильма «Большая перемена»

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Шизофрения и аборты: горькая судьба звезды «Большой перемены» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Актриса Наталья Богунова сыграла более чем в 30-ти картинах, но больше всего запомнилась зрителям своей ролью учительницы Светланы Афанасьевой в фильме «Большая перемена». Несмотря на карьерный успех, жизнь актрисы сложилась трагически. «Рамблер» выяснил, что поставило крест на счастье перспективной актрисы.
Наталья родилась в Ленинграде через три года после окончания Великой Отечественной войны. Девочка росла скромным ребенком и много читала, но случайная встреча с режиссёром Игорем Таланкиным стала началом для ее карьеры. Он как раз искал тихоню на роль школьницы в картину «Вступление», и Наташа отлично подошла.
Потом была учеба во ВГИКе, на тот момент девушка уже считалась звездой. С 14-ти лет она снималась в фильмах «Бегущая по волнам», «Весенняя сказка» и «До свиданья, мальчики!». Вершиной ее кинокарьеры стал многосерийный фильм «Большая перемена», вышедший на экраны в 1972 году, когда актрисе исполнилось 23 года.
"Большая перемена"
В период съемок «Большой перемены» у актрисы диагностировали серьезные проблемы с психикой. Прямо из Театра Моссовета, где она играла вечерний спектакль, актрисы увезли в больницу. Чуть позже врачи поставили девушке неутешительный диагноз — шизофрения.

«У нее категорически не было друзей, такой особый склад характера. Не могу сказать, что она отталкивала людей, но с ней просто не хотели общаться. Она могла подойти и сказать, мол, кто-то и что-то у нее украл, проник к ней в квартиру или выслеживает ее», — вспоминал актер Александр Леньков.

Но другие были убеждены, что болезнь Богуновой спровоцировала неудавшаяся личная жизнь. В молодости мать девушки несколько раз настаивала на абортах, чтобы дочь продолжала карьеру. А после выхода «Большой перемены» Наталья развелась с мужем Александром Стефановичем. Актриса долго обвиняла близких в своем одиночестве, но в итоге рядом c ней осталась только мама.
Актриса несколько раз лечилась в психиатрических клиниках и практически ни с кем не общалась. Общения просто не выходило: она часто срывалась на истерики и проявляла агрессию.
Несмотря на то, что люди считали ее интересной, характер Натальи считался невыносимым. Она продолжала скандалить с матерью, при этом женщины все равно держались особняком.
В 2011 мать Натальи Богуновой скончалась, а через два года от инфаркта погибла и сама актриса. На ее похороны пришло всего 20 человек, хотя в свое время ее боготворил весь Советский Союз.
Комментарии
Актеры , Видео , Светлана Афанасьева , Наталья Богунова , Игорь Таланкин , Александр Леньков
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