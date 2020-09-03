Как Гафт со сцены рухнул в оркестровую яму

Вчера, 2 сентября, народному артисту Валентину Гафту исполнилось 85 лет. В его жизни было много запоминающихся историй. Например, еще в начале своей карьеры, будучи юным неопытным актером, он чуть не испортил весь спектакль. Подробнее — в материале "Рамблера".

Как-то молодой Валентин Гафт играл на сцене вместе с известными тогда актерами Анатолием Папановым , Ольгой Аросевой и Зоей Зеленской в Театре сатиры. Актер очень волновался, так как это были его первые спектакли. Как вспоминал Гафт, из-за паники у него были ватные ноги, а в горле пересохло.

К середине спектакля он успокоился, но произошло то, чего никто не мог ожидать. Актер поднимался на балкон и случайно задел декорации. Вся конструкция вместе с самим Гафтом с грохотом рухнула в оркестровую яму. Он забрался на сцену к шокированным коллегам, в то время как зрители отреагировали на произошедшее смехом. Спектакль стал одним из самых запоминающихся в истории театра.

Нелепые ситуации нередко происходили с актером в начале его карьеры. Как-то раз, будучи студентом, Гафт получил роль в кино. Он должен был сыграть убийцу в фильме Михаила Ромма "Убийство на улице Данте". Во время съемок актер перепутал экспонометр с камерой и начал перед ним зачитывать текст. По словам артиста, коллеги не могли его остановить, за что потом ему было стыдно.