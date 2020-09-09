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Питт устроит новой девушке карьеру в Голливуде 

Елизавета Назарова 49 минут назад
Питт пообещал пропихнуть новую пассию в Голливуд
Фото: @nico.potur
Инсайдеры сообщают, что Брэд Питт поможет своей новой возлюбленной начать карьеру актрисы. Об этом сообщает издание Cooleurz.
Питт заявил модели Николь Потуральски, что у него есть достаточно связей, чтобы помочь ей стать актрисой. Однако у него есть одно условие. Он заявил, что она должна сама поработать над своими данными, чтобы впечатлить коллег Питта по студии. Кроме того, он попросил ее больше проводить с ним времени в Лос-Анджелесе. Девушка согласилась, но пока сложности возникают из-за того, что у нее есть маленький ребенок.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 27-летняя девушка Питта оказалась замужем. Ее избранником стал немецкий ресторатор, который старше ее на 41 год.
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Актеры , Брэд Питт
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