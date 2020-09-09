Питт пообещал пропихнуть новую пассию в Голливуд

Инсайдеры сообщают, что Брэд Питт поможет своей новой возлюбленной начать карьеру актрисы. Об этом сообщает издание Cooleurz.

Питт заявил модели Николь Потуральски, что у него есть достаточно связей, чтобы помочь ей стать актрисой. Однако у него есть одно условие. Он заявил, что она должна сама поработать над своими данными, чтобы впечатлить коллег Питта по студии. Кроме того, он попросил ее больше проводить с ним времени в Лос-Анджелесе. Девушка согласилась, но пока сложности возникают из-за того, что у нее есть маленький ребенок.