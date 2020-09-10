Кадры со съемок финального сезона сериала «Воронины» с участием артиста Бориса Клюева показал режиссер, продюсер и актер Александр Жигалкин.
Сначала Александр выложил первый пост, где рассказал о трагической новости.
"Это видео снято в последний день экспедиции в Сочи, где мы снимали финальный, как теперь понятно, сезон «Ворониных»".
Спустя некоторое время появился второй пост c лаконичной строчкой:
"Память. Борис Владимирович".
На видео актеры сериала, среди которых Борис Клюев, стоят на берегу моря. В этот момент объявили об окончании съемок, после чего некоторые артисты заплакали.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Клюев предвидел свою смерть.