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Кадры со съемок с участием Бориса Клюева появились в Сети 

Анастасия Иванова 1 час назад
Кадры со съемок финального сезона сериала «Воронины» с участием артиста Бориса Клюева показал режиссер, продюсер и актер Александр Жигалкин.
Сначала Александр выложил первый пост, где рассказал о трагической новости.

"Это видео снято в последний день экспедиции в Сочи, где мы снимали финальный, как теперь понятно, сезон «Ворониных»".

Спустя некоторое время появился второй пост c лаконичной строчкой:

"Память. Борис Владимирович".

На видео актеры сериала, среди которых Борис Клюев, стоят на берегу моря. В этот момент объявили об окончании съемок, после чего некоторые артисты заплакали.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Клюев предвидел свою смерть.
Актеры , Видео , Александр Жигалкин , Борис Клюев
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