Сначала Александр выложил первый пост, где рассказал о трагической новости.

"Это видео снято в последний день экспедиции в Сочи, где мы снимали финальный, как теперь понятно, сезон «Ворониных»".

Спустя некоторое время появился второй пост c лаконичной строчкой:

"Память. Борис Владимирович".

На видео актеры сериала, среди которых Борис Клюев, стоят на берегу моря. В этот момент объявили об окончании съемок, после чего некоторые артисты заплакали.