Почему Павел Кадочников замолчал на целый год

Павел Кадочников был одним из самых востребованных актеров в СССР. Сыгранным им ролям могли позавидовать коллеги. Но был в жизни Кадочникова было и время, когда его просто перестали снимать. А еще он на целый год лишился голоса и мог вообще не вернуться в профессию. О том, что же произошло, рассказывает «Рамблер».

Он имел невероятный талант к перевоплощению, мог сыграть любого персонажа, был очень требователен к себе и мог пойти на любую жертву, чтобы по-настоящему прочувствовать сущность героя, образ которого требовалось воплотить на экране.

Результат постоянной работы над собой, невероятно ответственное отношение и любовь к своей профессии не могли остаться незамеченными. Зрители Кадочникова обожали, режиссеры приглашали сниматься, но в один миг, из-за пары неосторожных слов все рухнуло.

В одном из интервью Павел Кадочников имел неосторожность нелестно отозваться о реформе образования, автором которой оказался Никита Хрущев. Ему передали дословно слова актера (Кадочников не пожалел эпитетов, назвав автора реформы идиотом), а после этого киностудии вдруг перестали работать с Кадочниковым.

Артист очень тяжело переживал отсутствие работы, он обожал свою профессию и не представлял своей жизни без кино. На фоне переживаний Кадочников потерял голос. Положение было крайне серьезным, доктор, к которому обратился артист, сообщил, что необходимо делать операцию. Правда врач предупредил, что после нее Павлу придется не издавать ни звука на протяжении 12 месяцев. Кадочников, понимая, что отказавшись, он навсегда попрощается с карьерой актера, согласился на добровольное молчание в течение целого года.

Жертва не была напрасной: через некоторое время после вынужденного обета молчания Кадочников вернулся в профессию. Снимался он снова много, позволяя себе даже принимать не все предложения режиссеров. Ушел из жизни Павел Кадочников в 1988 году.