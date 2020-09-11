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Сколько на самом деле получают звезды за один эпизод сериала 

Мира Маркина 5 часов назад
Сколько получают звезды за один эпизод сериала
Фото: Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"
Люди, далекие от киноиндустрии, нередко завидуют любимым актерам. И неспроста, ведь артисты порой лишь за один эпизод сериала получают баснословный гонорар. "Рамблер" выяснил, сколько заработали знаменитые актеры, снимаясь в популярных сериалах.

Нил Патрик Харрис — $210 тысяч ("Как я встретил вашу маму", 2005-2014)

Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"
За роль ловеласа Барни актер и комик Харрис получал чуть больше $200 тысяч долларов за каждый эпизод. При этом, как сообщают инсайдеры, зарплата его коллег по ситкому была гораздо ниже.

Вайнона Райдер — $350 тысяч ("Очень странные дела", 2016 — настоящее время)

Кадр из сериала "Очень странные дела"
Взрослые актеры популярного триллера зарабатывали ненамного больше, чем дети. Так, Вайнона Райдер, не единожды номинированная на "Оскар", получала за одну серию $350 тысяч долларов. При этом гонорар ее юной коллеги, 16-летней Милли Бобби Браун, был точно такой же.

Эндрю Линкольн — $650 тысяч ("Ходячие мертвецы", 2010 — настоящее время)

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"
К счастью Линкольна и других актеров, задействованных в проекте, "Ходячим мертвецам" удалось занять особое место в сердцах зрителей, из-за чего сериал продлили аж до 11 сезона. Исполнителю одной из главных ролей, Эндрю Линкольну, за это время удалось сколотить целое состояние, ведь лишь за один эпизод он получал $650 тысяч.
Комментарии 2
Актеры , Как я встретил вашу маму , Оскар , Вайнона Райдер , Бобби Браун , Эндрю Линкольн , Нил Харрис
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