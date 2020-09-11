Сколько получают звезды за один эпизод сериала

Люди, далекие от киноиндустрии, нередко завидуют любимым актерам. И неспроста, ведь артисты порой лишь за один эпизод сериала получают баснословный гонорар. "Рамблер" выяснил, сколько заработали знаменитые актеры, снимаясь в популярных сериалах.

Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"

За роль ловеласа Барни актер и комик Харрис получал чуть больше $200 тысяч долларов за каждый эпизод. При этом, как сообщают инсайдеры, зарплата его коллег по ситкому была гораздо ниже.

Вайнона Райдер — $350 тысяч ("Очень странные дела", 2016 — настоящее время)

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Взрослые актеры популярного триллера зарабатывали ненамного больше, чем дети. Так, Вайнона Райдер, не единожды номинированная на "Оскар" , получала за одну серию $350 тысяч долларов. При этом гонорар ее юной коллеги, 16-летней Милли Бобби Браун , был точно такой же.

Эндрю Линкольн — $650 тысяч ("Ходячие мертвецы", 2010 — настоящее время)

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

К счастью Линкольна и других актеров, задействованных в проекте, "Ходячим мертвецам" удалось занять особое место в сердцах зрителей, из-за чего сериал продлили аж до 11 сезона. Исполнителю одной из главных ролей, Эндрю Линкольну, за это время удалось сколотить целое состояние, ведь лишь за один эпизод он получал $650 тысяч.