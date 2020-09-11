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Кейт Уинслет пожалела о работе с Вуди Алленом и Романом Полански 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Уинслет пожалела о работе с Алленом и Полански
Фото: Lenta.ru
Об этом она сообщила в интервью Vanity Fair.
Звезда заявила, что пытается подавать хороший пример молодым женщинам, поэтому она должна нести ответственность за то, что сотрудничала с кинематографистами, обвиненными в харассменте. При этом она отметила, что не может повернуть время вспять.

«Какого черта я сотрудничала с Вуди Алленом и Романом Полански? Для меня сейчас невероятно, как эти люди пользовались таким большим уважением и так долго оставались на высоких постах в киноиндустрии. Это чертовски позорно», — высказалась Уинслет.

В 2018 году на церемонии награждения кинопремии London Critics' Circle артистка уже говорила о своих сожалениях по поводу работы «с некоторыми индивидами». Тогда она не стала называть конкретных имен.
Вуди Аллена обвиняли в совращении малолетней приемной дочери, актрисы Дилан Фэрроу. Романа Полански обвинили в изнасиловании Саманты Геймер в 1977 году. По данным прокуроров, он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу.
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Актеры , Роман Полански , Дилан Фэрроу , Кейт Уинслет
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