Как сложилась судьба героев фильма «Такси» 

Увлекательная французская комедия с элементами боевика «Такси» полюбилась многим. В фильме рассказывается история о молодом человеке, который бросил работу доставщика пиццы ради работы в такси. С момента выхода первой части прошло уже 22 года. «Рамблер» расскажет, как изменилась жизнь главных героев за это время.

Сами Насери (Даниэль)

Став звездой экрана после выхода первой части «Такси», Сами Насери стал еще более известен, но уже в упоминаниях криминальной хроники. Регулярные сообщения о его хулиганстве, драках, езде за рулем в нетрезвом виде привели, в итоге, к штрафам и реальным тюремным срокам. Однако, это не помешало актеру сниматься в последующих частях «Такси» и других фильмах, среди которых «Беспощадный», «13-й район», «Патриоты» и «Путешествие в один конец». В 2005 году мужчина женился на французской актрисе Мари Гийяр

С момента выхода «Такси-4» Фредерик Дифенталь не столь часто появляется на экране. Сейчас он снимается в рекламных роликах и принимает участие в телевизионных шоу. Тем не менее, стоит отметить и его последние роли в кино: «Шатобриан», «Человек без имени» и «Рыжий лис».

Марион Котийяр (Лили Бертино, подруга Даниэля)

Карьера Марион Котийяр пошла резко вверх после её роли в «Такси». Сейчас актриса является обладательницей самых заветных наград в области киноискусств — премии «Сезар», «Оскар» , «Золотой глобус» и BAFTA. С момента выхода первой части приключенческой комедии «Такси» Марион снялась в более чем 40 французских и зарубежных фильмах, завоевав сердца миллионов зрителей. В 2007 она вышла замуж за актера Гийома Кане, с которым до сих пор счастлива в браке.

Эмма Сьоберг (Петра, коллега Эмильена)

В основном Эмма занимается модельным бизнесом, ярких ролей в кино, кроме «Такси» нет. Последние роли в сфере кино на данный момент — это последняя часть «Такси 4» и «Большой поцелуй». На данный момент у модели собственное телевидение в Швеции.

«Такси» невозможно представить без такого героя, как комиссар Жибер. Французский комедийный актер Бернар Фарси запомнился нам ролью сумасшедшего начальника полиции Марселя. В 2006 году пресса высоко оценила Фарси за роль Шарля де Голля в телефильме «Великий Шарль». За эту работу он получил приз международного кинофестиваля в Биаррице как лучший актер. Комедийный жанр также сопутствует успеху Бернара Фарси. Помимо «Такси», он великолепно сыграл в комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“. Актер всегда подтянут и бодр духом.