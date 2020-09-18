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Советские актрисы, которых сгубил алкоголь 

Елена Красовская 12 часов назад
Ролик рассказывает о знаменитых советских актрисах, карьеру которых сгубил алкоголь. Считается, что к злоупотреблению спиртным больше склонны мужчины, но иногда и женщины начинают прикладываться к бутылке. Почему начала спиваться звезда фильмов тридцатых Валентина Серова? Как пристрастилась к горячительному Елизавета Никищихина? Как решила признаться в порочной привычке Ирина Печерникова? Тайны звезд раскрывает видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал про сына последнего олигарха СССР и главного бандита Голливуда Юла Бриннера.
Актеры , Видео , Ирина Печерникова , Елизавета Никищихина , Валентин Серов
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