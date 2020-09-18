Советские актрисы, которых сгубил алкоголь 

Ролик рассказывает о знаменитых советских актрисах, карьеру которых сгубил алкоголь. Считается, что к злоупотреблению спиртным больше склонны мужчины, но иногда и женщины начинают прикладываться к бутылке. Почему начала спиваться звезда фильмов тридцатых Валентина Серова? Как пристрастилась к горячительному Елизавета Никищихина? Как решила признаться в порочной привычке Ирина Печерникова? Тайны звезд раскрывает видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал про сына последнего олигарха СССР и главного бандита Голливуда Юла Бриннера.