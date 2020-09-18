Как Джим Керри избавился от депрессии

Жизнерадостная улыбка Джима Керри многие годы была всего лишь маской, за которой актер скрывал терзавшую его депрессию. Как же комику удалось избавиться от психического расстройства, расскажет «Рамблер».

Актер, заставляющий смеяться миллионы зрителей, с юности страдал синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Поэтому профессия комика стала для него своеобразной отдушиной, помогающей избавиться от психологических проблем.

Депрессивное состояние Джима Керри усугублялось неустроенностью личной жизни. Два брака актера завершились разводами, ему не удавалось построить длительные отношения с женщинами, а самоубийство его любовницы Катрионы Уайт стало непосильным испытанием для психики Керри. За несколько дней до смерти Джим и Кэт расстались. В предсмертной записке девушка написала, что не может жить без любимого.

Муж и мать Катрионы обвинили актера в том, что он снабжал женщину сильнодействующими рецептурными препаратами, а также заразил ее инфекциями, передающимися половым путем.

Чтобы избавиться от депрессии, Керри сфокусировался на самопознании, естественном здоровье, благополучии и трансцендентальной медитации. В качестве терапии он занялся живописью и даже снял короткий фильм «Мне нужен цвет», рассказывающий о его творчестве.

В результате переосмысления жизни Джим заявил, что избавился от психического расстройства. Актер отказался от желания создать образ идеального себя.

«Депрессии больше нет в моей жизни — в буквальном смысле нет. У меня есть печаль и радость, и удовлетворение, и благодарность»,

— признавался Керри в одном из интервью.

Кроме живописи Джим увлекся созданием кукол из пластичной глины. Актер вылепил уже целую галерею пародий на своих коллег и даже сделал собственную куклу.