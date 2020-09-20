Как начиналась карьера Сергея Бодрова

20 сентября — годовщина смерти культового актера Сергея Бодрова . Со дня его гибели прошло уже 18 лет, и это событие до сих пор остается трагедией для многих. «Рамблер» предлагает вспомнить, как начиналась актерская карьера Сергея.

Казалось бы, что у такого прекрасного артиста любовь к кино должна была проявиться еще в детстве. Но это не так. Еще будучи совсем маленьким Бодров предпочитал больше времени проводить в одиночестве, мечтая в будущим стать мусорщиком, чтобы разъезжать на оранжевой машине по городу.

Когда Сергей вырос и перед ним стал выбор, с чем связать свою жизнь, он было подумал поступить во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), но его отговорил отец. Родитель отметил, что необходима неутомимая страсть к кино, чтобы добиться успеха на этом поприще. Поразмышляв над этими словами, Бодров-младший понял, что никакой страсти он не чувствует. Поэтому Сергей отдал предпочтение в пользу Московского государственного университета (МГУ), выбрав исторический факультет.

Но, как говорится, от судьбы не убежишь. Поэтому через несколько лет Бодров-младший снялся в эпизодических ролях фильмов «Свобода — это рай» и «Белый король, красная королева». Обе эти картины режиссировал его отец. Поэтому впервые публика увидела Сергея в образах малолетнего преступника, который был сокамерником главного героя, и почтальона.

Но кто бы мог подумать, что еще через пять лет Бодров-младший получит главную роль. Отправившись с родителем на съемки «Кавказского пленника» Сергей просто хотел помочь отцу с тяжелой работой. Но неожиданно для всех, в том числе и для себя самого, стал главным героем — рядовым Иваном Жилиным. Эта работа принесла Сергею титул лауреата Государственной премии за вклад в область литературы и искусства и награду за лучший актерский дебют.

Вскоре Бодров-младший познакомился с режиссером Алексеем Балабановым , который пребывал в восторге от исполнения Сергеем роли в «Кавказской пленнице», поэтому он предложил актеру вместе поработать над новым проектом. Так и родился «Брат» , который взыскал небывалый успех у зрителей. Это удивило всю команду, ведь картина была очень малобюджетной. Но образ Сергея сделал свое дело, тронув зрителей до глубины души.

Актерская карьера Сергея продолжала набирать обороты. Вскоре Бодров-младший снялся в боевике «Стрингер» и в картине французского режиссера Режиса Варнье «Восток-запад»

Зрители жаждали продолжения «Брата». В результате было решено снять «Брат-2». Бодров понимал, что это не просто история на телеэкранах, это отражение жизни многих граждан страны.

С тех пор Сергей продолжал все активнее покорять пьедестал славы. Он не преследовал такую цель, а просто-напросто делал то, что ему нравится — играл. И его труд получил большой отклик в сердцах людей. За свою короткую жизнь Бодров успел сняться в 12 фильмах, каждый из которых получил множество премий и был признан настоящим шедевром кинематографа тех лет.