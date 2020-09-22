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Мария Голубкина высказалась о расставании с Николаем Фоменко 

Анастасия Иванова 13 часов назад
«Мы просто не могли жить вместе»
Фото: @golubkina1973
Актриса Мария Голубкина прокомментировала свое расставание с актером и телеведущим Николаем Фоменко. Пара была вместе 13 лет, а в 2008 году возлюбленные решили расстаться.

«Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его».

Актриса рассказала, что после расставания с мужем ей не хочется новых отношений, она отлично справляется с жизнью в одиночестве. Ведь теперь ей не приходится ни под кого подстраиваться.
Единственное, о чем мечтает женщина — это поскорее стать бабушкой, чтобы понянчиться с вкуками.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как россиянки "разводят" мужчин.
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Актеры , Мария Голубкина , Николай Фоменко
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