«Мы просто не могли жить вместе»

Актриса Мария Голубкина прокомментировала свое расставание с актером и телеведущим Николаем Фоменко . Пара была вместе 13 лет, а в 2008 году возлюбленные решили расстаться.

«Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его».

Актриса рассказала, что после расставания с мужем ей не хочется новых отношений, она отлично справляется с жизнью в одиночестве. Ведь теперь ей не приходится ни под кого подстраиваться.

Единственное, о чем мечтает женщина — это поскорее стать бабушкой, чтобы понянчиться с вкуками.