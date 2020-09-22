Денис из «Моей прекрасной няни» поразил фанатов

Актер Павел Сердюк прославился благодаря Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». Тогда Павел был совсем юным и забавным парнем. Спустя годы его внешний вид кардинально изменился.

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Розовощекий парень превратился в брутального мужчину с лысиной и бородой. После съемок в «Моей прекрасной няне» на актера свалилось бремя славы. Предложения от режиссеров посыпались одно за другим.

На съемках Павел познакомился со своей будущей женой Анной Рудневой и вскоре у пары родилась дочь. Правда, семейному счастью не суждено было продлиться долго.