Денис из «Моей прекрасной няни» поразил фанатов

Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Звезда «Моей прекрасной няни» Павел Сердюк изменился до неузнаваемости 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Актер Павел Сердюк прославился благодаря Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». Тогда Павел был совсем юным и забавным парнем. Спустя годы его внешний вид кардинально изменился.
@ichkiffnichtmehr
Розовощекий парень превратился в брутального мужчину с лысиной и бородой. После съемок в «Моей прекрасной няне» на актера свалилось бремя славы. Предложения от режиссеров посыпались одно за другим.
На съемках Павел познакомился со своей будущей женой Анной Рудневой и вскоре у пары родилась дочь. Правда, семейному счастью не суждено было продлиться долго.
@ichkiffnichtmehr
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что нельзя делать после развода.
Актеры , Видео , Павел Сердюк , Анна Руднева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, когда Том Круз полетит в космос
Стало известно, когда Том Круз полетит в космос
Ведущий Первого канала покинул студию из-за детского шоу
Ведущий Первого канала покинул студию из-за детского шоу
«Отдыхаю»: Асмус показала, как эротично избавляться от винограда
«Отдыхаю»: Асмус показала, как эротично избавляться от винограда
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Российские актеры-красавцы, выбравшие невзрачных жен
02:46
Российские актеры-красавцы, выбравшие невзрачных жен
Актеры
Два громких брака Зинаиды Шарко
12:21
Два громких брака Зинаиды Шарко
Актеры
Знаменитости, с которыми никто не хочет работать
11:19
Знаменитости, с которыми никто не хочет работать
Актеры
Как звезда «Брата» снимал боевик «Сестры»
03:10
Как звезда «Брата» снимал боевик «Сестры»
Фильмы Актеры
Почему Алису Фрейндлих не хотели снимать в кино
44:03
Почему Алису Фрейндлих не хотели снимать в кино
Актеры
Денис из «Моей прекрасной няни» поразил фанатов
00:54
Денис из «Моей прекрасной няни» поразил фанатов
Актеры
10 жутких триллеров, которые вы могли пропустить
11:58
10 жутких триллеров, которые вы могли пропустить
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение