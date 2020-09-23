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«Это не хобби, а тяжкий труд»: откровения актрисы фильмов для взрослых 

Kdpconsulting.ru 3 часа назад
«Съемки — тяжкий труд»: история актрисы фильмов 18+
Фото: Wikipedia
Быть порнозвездой сложно даже в очень либеральных странах. Американская актриса из кино для взрослых Кортни Каммз (Courtney Cummz) рассказывает о том, как обращаются с женщинами в этой индустрии, как реагируют на такое амплуа мужчины и как сильно она любит анальный секс (очень).
18+
«Летом во время каникул в институте я работала горничной на нудистском курорте. Моя соседка имела опыт съемки в порнофильмах и сказала, что это хороший способ заработать. Не знаю, что ее в таком случае привело на тот курорт, но уже через месяц я участвовала в первых съемках.
Это был эпизод с садо-мазо, и мне нужно было самоудовлетворяться перед камерой. Учитывая мой нудистский опыт, привыкнуть сниматься без одежды удалось быстро. Сложнее было ужиться с секс-игрушкой гораздо большего размера, чем моя. Но потом я решилась, отключила восприятие камер и людей вокруг — и все получилось.
В индустрии я более 10 лет, это на 9 лет больше, чем многие из тех, кто к нам приходил. Я знаю, что меня узнают в разных фильмах! У меня почти нет нелюбимых сцен, и больше всего нравятся те, где нет четко расписанного сценария и можно немного пофантазировать.
Если сцена включает обычный и анальный секс, у меня обычно два оргазма. Честно говоря, я люблю жесткий интим, а не ту нежность и неспешность, которых многие добиваются в обычной жизни. По сути, моя жизнь не слишком отличается от жизни мужчины, у которого есть жена и любовница, и он получает от них разное наслаждение. Если же я занимаюсь «мягким» сексом, то получаю оргазм реже.
Когда предлагают контракт, обязательно спрашивают, что мне нравится, а что нет. Также у компании есть список людей, с которыми я работать не хочу. А на съемочной площадке я полностью подчиняюсь командам режиссера.
Например, я не люблю подчинение в БДСМ и играю доминатрикс. Я не работаю с бисексуальными мужчинами, потому что они снимаются и в обычном, и в гей-порно, а там они реже проходят медицинские тесты. Я также не продолжаю сниматься с теми, кто был беспричинно груб или не следит за гигиеной.
Женщины в порнографии традиционно зарабатывают больше, у них есть поклонники, и такое кино проще продать и заработать. При этом мужчины, как правило, дольше снимаются.
Женщинам во многих аспектах сложнее, и я не раз видела талантливых девочек, которые уходили через пару месяцев. В некоторых случаях были виноваты наркотики. Когда начинаешь зарабатывать и не обладаешь достаточной устойчивостью, это случается. Потом за ними приезжают родители и отправляют на лечение. Некоторые понимают, что это дело не для них, кого-то отзывает агентство. К тому же их порой используют, мотивируя это быстрым развитием карьеры. Например, заставляют заниматься анальным сексом, когда был заявлен только вагинальный. Конечно, когда видишь, что режиссер делает такие подлости, теряешь к нему всякое уважение, но кто тебя спрашивает!
Однажды мне нужно было сыграть в двух сценах с аналом за один день. Но первый партнер оказался щедро одарен, мне было больно, и я не смогла сниматься дальше. Режиссер отвез меня на такси к автобусной станции, отключил свой телефон и уехал. И он знал, что автобусов сегодня больше не будет! Это было обидно и непрофессионально, но я не могла позволить одному человеку все разрушить.
В периоды съемок я сдаю анализы каждые две недели. После хорошего теста можно сниматься без презерватива, интимная прическа — моя забота.
Помимо работы я трижды в неделю посещаю фитнес-клуб. Стараюсь есть здоровую пищу и пить больше воды.
Я не встречаюсь с коллегами. Я люблю мужчин, у которых своя жизнь и которые ценят во мне меня, а не порнозвезду. Случалось так, что я шла с кем-то по улице и меня окликал случайный прохожий. Или, например, я покупала машину в автосалоне, и один из сотрудников все пытался вспомнить, где он меня видел. Я стараюсь не говорить о работе в момент знакомства и встречаться с теми, кто не любит порно. Те, кто любит, склонны реже заниматься сексом и чаще — самоудовлетворением.
Я недолго была замужем за любителем порно. Я хотела смотреть его вместе с ним, но он предпочитал делать это в одиночку. Да и вкусы у него были, мягко говоря, странные. Кстати, его мать осуждала меня за то, что я делаю, но сама в жизни не работала ни дня.
Я придерживаюсь очень строгих рабочих принципов, как бы странно это ни звучало. Каждый день нужно показывать себя с лучшей стороны, ведь на этом и построен весь порнобизнес. Да, я считаю себя бизнесвумен, потому что такие съемки — не легкое хобби, а тяжелый труд».
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