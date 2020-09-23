Красавица-эстонка, ставшая советской кинозвездой 

Героиня ролика — эстонская актриса Эве Киви, которую считали одной из главных советских кинокрасавиц. Эве заболела кинематографом в подростковом возрасте и упорно шла к мечте. После окончания училища девушка начала служить в театре, и тут ей неслыханно повезло: как-то на спектакль с её участием заглянул знаменитый советский режиссёр Александр Птушко. С этой встречи началась кинематографическая карьера артистки и её всесоюзная слава.
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