Куда делась звезда «Вечеров на хуторе близ Диканьки»

При съемке фильмов очень многое остается за кадром. Если актер играет положительного персонажа, мы склонны наделять его положительными качествами. Хотя некоторым полюбившимся зрителю актерам именно характер помешал построить карьеру. «Рамблер» расскажет историю Оксаны из сказки «Вечера на хуторе близ Диканьки»

На роль Оксаны претендовали пять тысяч актрис, но досталась она украинке Людмиле Мызниковой . Женщина ни раз говорила, что похожа на свою героиню, такая же капризная, самовлюбленная и гордая. Когда девушка проходила мимо стеклянных витрин, то всегда ловила свое отражение. Об этом позже рассказывали ее коллеги. Несмотря на большую любовь к себе, у актрисы не было трудностей в общении — люди ее любили тоже.

После успеха «Диканьки» актрисе пророчили большое будущее. Но, возможно, именно гордость помешала ей построить внушительную карьеру. После «Диканьки» Людмиле предлагали много различных ролей, но молодая актриса от них отказывалась. Ждала крупного проекта, потому что не хотела размениваться на меньшее.

В итоге, девушка сыграла в картине «Когда идет снег», которая так и не вышла на экраны. Кажется, будто все вокруг подсказывало ей, что с карьерой актрисы покончено.

Спустя несколько лет режиссер «Диканьки» Александр Роу позвал ее сниматься уже в другой сказке, но Людмила к тому времени была беременна сыном и участвовать в съемках никак не могла.

Позже актриса рассказывала журналистам, что не грустит о потерянной карьере. Хотя многие считают ее заявления лукавством, так как Людмила все-таки начала появляться в эпизодах сериалов, например, «Возвращение Мухтара».