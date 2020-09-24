Актеры, персонажи которых постоянно гибнут в кино

Эти актеры запомнились не только яркой жизнью на экране, но и не менее яркой смертью. «Рамблер» расскажет о звездах, персонажи которых чаще остальных погибали в кино.

Шон Бин

В общей сложности героя Бина умерли более чем в 25 лентах. В его персонажей стреляли из пистолета, дробовика и лука, разрывали на части, на него падал спутник, а сериале «Игра престолов» его герой и вовсе лишился головы.

Джон Херт

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

За свою карьеру Херт сыграл более 150 ролей, и из них он около 50 раз погибал на экране. Многие запомнили актера по эпичной сцене в фильме «Чужой», когда из груди офицера безопасности Кейна вылезало странное существо.

Микки Рурк

Кадр из фильма «Железный человек 2»

Персонажи Микки Рурка за всю его карьеру умирали около 30 раз, при том, что в фильмографии около 90 картин. С его героями расправлялись самыми жестокими способами: взрывали, казнили, расстреливали и избивали.

Лэнс Хенриксен

Кадр из фильма «Терминатор»

Лэнс прославился благодаря роли Бишопа в фильме «Чужие». И, несмотря на то, что в основном Хенриксен играл эпизодические роли, за всю карьеру его персонажи умирали более 50 раз.

Дэнни Трехо

Кадр из фильма «Мачете убивает»