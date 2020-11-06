Что скрывал Бубликов из «Служебного романа»

Он практически не играл главных ролей, но делал так, что его роли второго плана обязательно запоминались зрителям. Петр Щербаков вовсе не мечтал стать актером, тут, как обычно говорят в таких случаях, вмешалась судьба. Как почти случайно молодой человек из семьи рабочих стал артистом и о том, какую тайну скрывал всю жизнь, рассказывает «Рамблер».

Щербаков работал на заводе и там же занимался в театральном кружке. Привели его туда старшие сестры, поскольку для постановок не хватало молодых людей. Петру лицедействовать нравилось, но посвящать этому ремеслу свою жизнь он не собирался. Щербаков видел себя инженером, но однажды, проходя мимо ГИТИСа, решил попробовать свои силы. К собственному удивлению, он сдал все экзамены и был зачислен в ВУЗ. После окончания ГИТИСа Щербаков получил предложение работать в «Современнике», которому в итоге посвятил 27 лет своей жизни, а последние 7 лет выходил на сцену МХАТа, куда его уговорил перейти Олег Ефремов

Чаще Петра Щербакова можно было увидеть на театральной сцене, чем в киноролях. Но его карьеру в кино нельзя назвать неуспешной. «Дни Турбиных», «Гараж», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», конечно, «Служебный роман», в котором актер гениально исполнил эпизодическую роль Бубликова, так запомнившуюся зрителям, — далеко не весь список картин, в которых принял участие актер.

Личную жизнь актер оберегал от чужих глаз. Официально Щербаков был женат два раза. Первый брак завершился трагически: через три года после рождения сына супруга Щербакова скончалась. Вскоре актер женился во второй раз и прожил со второй женой до конца жизни. Это факты общеизвестные. Но еще об одном романе Щербаков предпочитал не распространяться.

После ухода из жизни первой жены Щербаков встретил девушку, которая была моложе него 14 лет. Галина смогла найти общий язык с его маленьким сыном, влюбленные стали жить вместе. Их отношения казались очень счастливыми, хотя, как оказалось, таковыми не были. Позже Галина сдержанно отмечала, что бывало всякое, но за талант Щербакову можно было простить все.

Правда, в итоге одного она простить все же не смогла. Галина забеременела, Петр сделал ей предложение, но девушка решила подождать рождения ребенка, а после уже сыграть свадьбу. Увы, мужем и женой они так и не стали. Галина вспоминала, что Щербаков словно охладел к ней, а после рождения дочери появился в роддоме лишь через несколько дней. Чуть позже девушка узнала, что у Петра именно в то время появилась другая женщина, которая в итоге и стала его второй женой.

Простить измену Галина не смогла, забрала дочь и ушла от Щербакова. Официально Петр удочерил дочь Олю, но Галина записала девочку на свою фамилию. Ольга никогда не общалась с отцом, а он так никогда и не решился подойти к ней, изредка наблюдая за девочкой из-за кулис, когда она приходила на его спектакли. Никто даже не догадывался о том, что у Щербакова есть дочь. Галина решилась раскрыть эту тайну только после его ухода из жизни.