Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Актриса рассказала, как отказалась от роли Рэйчел в «Друзьях» 

BigPicture.ru 5 часов назад
Актриса рассказала, как отказалась от роли в «Друзьях»
Фото: BigPicture.ru
Популярный сериал «Друзья» завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. Но мало кто может представить на месте красотки Рэйчел другую актрису, кроме Дженнифер Энистон. Тем не менее, Джейн Сиббетт, которая тоже снималась в ситкоме, рассказала, что изначально она должна была сыграть гламурную модницу из веселой шестерки. Причиной отказа стала беременность актрисы. Актриса Джейн Сиббетт, которая сыграла в сериале «Друзья» бывшую жену Росса, должна была исполнять роль Рэйчел. Звезда рассказала, что Дженнифер Энистон утвердили на роль из-за того, что Джейн забеременела.
Оказалось, что ее агенты не сообщили продюсерам популярного ситкома об интересном положении актрисы. Джейн настояла, чтобы создатели сериала знали правду.
BigPicture.ru
Дженнифер Энистон завоевала огромный успех, благодаря роли Рэйчел. Ситком «Друзья» получил множество наград и стал одним из самых популярных сериалов за всю историю.
Несмотря на то, что Джейн не получила роль, она не сожалеет об этом и высоко оценивает игру Энистон в сериале.
BigPicture.ru
Джейн Сиббетт сыграла лесбиянку Кэрол в 15 сериях «Друзей». Роль ее подруги, Сьюзан, исполнила актриса Джессика Хехт. Пара поженилась в эпизоде с лесбийской свадьбой.
Годы бегут, и тем временем малышка, которая сыграла дочь Фиби из «Друзей», выросла и стала невероятно похожей на свою телемаму.
BigPicture.ru: последние новости
Добронравова, Игнатова, Извицкая: трагические судьбы известных актрис 50-х годов Добронравова, Игнатова, Извицкая: трагические судьбы известных актрис 50-х годов 5 немых советских фильмов, признанных шедеврами мирового кино 5 немых советских фильмов, признанных шедеврами мирового кино Печальная деградация: что случилось со звездой сериала «Друзья» Мэттью Перри Печальная деградация: что случилось со звездой сериала «Друзья» Мэттью Перри
Комментарии
Актеры , Друзья , Дженнифер Энистон , Джейн Сиббетт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда делась звезда «Вечеров на хуторе близ Диканьки»
Куда делась звезда «Вечеров на хуторе близ Диканьки»
Раскрыты зарплаты российских телеведущих
Раскрыты зарплаты российских телеведущих
Авторов «Истории игрушек» засудят из-за персонажа
Авторов «Истории игрушек» засудят из-за персонажа
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
К чему приводят актерские розыгрыши
44:13
К чему приводят актерские розыгрыши
Актеры
Красавица-актриса, ставшая звездой лишь в 87 лет
09:53
Красавица-актриса, ставшая звездой лишь в 87 лет
Актеры
Главные скандалисты советского кино
44:00
Главные скандалисты советского кино
Актеры
Строгая леди советского кино
10:03
Строгая леди советского кино
Актеры
Как за копейки сняли культовый российский фильм
31:32
Как за копейки сняли культовый российский фильм
Фильмы
Почему Людмилу Максакову называют дочерью Сталина
44:12
Почему Людмилу Максакову называют дочерью Сталина
Актеры
Как Леонид Филатов стал символом кино 80-х
44:15
Как Леонид Филатов стал символом кино 80-х
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение