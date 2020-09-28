Актриса рассказала, как отказалась от роли в «Друзьях»

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Популярный сериал «Друзья» завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. Но мало кто может представить на месте красотки Рэйчел другую актрису, кроме Дженнифер Энистон . Тем не менее, Джейн Сиббетт , которая тоже снималась в ситкоме, рассказала, что изначально она должна была сыграть гламурную модницу из веселой шестерки. Причиной отказа стала беременность актрисы. Актриса Джейн Сиббетт, которая сыграла в сериале «Друзья» бывшую жену Росса, должна была исполнять роль Рэйчел. Звезда рассказала, что Дженнифер Энистон утвердили на роль из-за того, что Джейн забеременела.

Оказалось, что ее агенты не сообщили продюсерам популярного ситкома об интересном положении актрисы. Джейн настояла, чтобы создатели сериала знали правду.

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Дженнифер Энистон завоевала огромный успех, благодаря роли Рэйчел. Ситком «Друзья» получил множество наград и стал одним из самых популярных сериалов за всю историю.

Несмотря на то, что Джейн не получила роль, она не сожалеет об этом и высоко оценивает игру Энистон в сериале.

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Джейн Сиббетт сыграла лесбиянку Кэрол в 15 сериях «Друзей». Роль ее подруги, Сьюзан, исполнила актриса Джессика Хехт. Пара поженилась в эпизоде с лесбийской свадьбой.

Годы бегут, и тем временем малышка, которая сыграла дочь Фиби из «Друзей», выросла и стала невероятно похожей на свою телемаму.