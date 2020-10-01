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Кого так и не простила экс-жена Яна Арлазорова 

Елена Красовская 6 часов назад
Героиня ролика — актриса Ёла Санько. Ёла — одна из немногих артисток, популярность к которым пришла в зрелые годы. Несмотря на то, что в молодости Санько снималась в юмористической программе «Кабачок „13 стульев“», настоящей звездой она стала после 60. Долгое время об актрисе вообще ничего не было слышно, но недавно она всё-таки рассказал, что заставило её прервать карьеру и уйти от супруга, юмориста Яна Арлазорова.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что известно о новом фильме с Хабенским от создателей «Движения вверх».
Актеры , Видео , Движение вверх , Ян Арлазоров , Ела Санько
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