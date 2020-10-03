Звезда «Твин Пикс» готов сниматься в российском кино

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Кадр из сериала "Твин Пикс"
Известный по роли агента ФБР Дейла Купера
в телесериале Дэвида Линча
«Твин Пикс» актер Кайл Маклахлен
заявил, что открыт для предложений от российских режиссеров и готов выучить «пару фраз» на русском. Актер принимает участие в фестивале Comic Con Russia, проходящем в эти выходные в онлайн-формате, передает ТАСС.
«Знаете, я действительно плох в запоминании имен и кинофильмов. Я никогда не могу вспомнить, когда меня спрашивают. Просто знайте, что я в доступе, пока нигде не занят. Так что, если есть кто-то, кто хочет, чтобы я сказал пару фраз на русском, я могу их выучить или рассказать что-нибудь на английском. Я открыт к предложениям»,
— ответил Маклахлен на вопрос ведущей о желании актера поработать с кем-то из российских режиссеров.
Маклахлен также поблагодарил всех поклонников из России за активность в соцсетях.
«Я не могу выразить, насколько я благодарен за то, что вы подписаны на меня и поддерживаете все, что я публикую. Так что, прошу, оставайтесь на связи. Мне очень нравится читать посты, смотреть картинки и вообще на все, что вы делаете. И, конечно же, пейзажи вашей страны — я влюблен в них. Очень хочу снова приехать в Россию и хотел бы сделать это в ближайшее время»,
— сказал актер.
Свое отношение к России Маклахлен выразил также, отвечая на вопрос, что бы делал агент Купер, если бы попал в страну.
«Я думаю, он был бы гораздо сильнее вовлечен в музыку и какие-то необычные аспекты жизни в вашей стране. Я думаю, он был бы поражен огромными территориями, покрытыми лесами. Может быть, ему бы удалось попасть туда зимой. И он был бы поражен безумным сочетанием белого снега и темных деревьев. Он точно был бы поражен людьми в России и, конечно, водкой. Может быть, он даже начал бы пить водку с кофе»,
— пофантазировал Маклахлен и добавил, что сам дважды побывал в России, посетив Москву и Санкт-Петербург.
Из современных актеров роль агента Дейла Купера в ремейке сериала «Твин Пикс», по мнению Маклахлена, мог бы сыграть Тимоти Шаламе.
«Думаю, Тимоти Шаламе был бы неплохим выбором для агента Купера. Он точно крутой парень и отличный актер. Я знаю, что у него хорошее чувство юмора, а это важная черта для Дейла Купера. Так что да, я выберу его»,
— сказал актер.
На фестивале Маклахлен представил фильм «Капоне. Лицо со шрамом» режиссера Джоша Транка с Томом Харди
в главной роли. Лента рассказывает о знаменитом гангстере Аль Капоне, который выходит из тюрьмы, но остается под пристальным наблюдением ФБР. Спецагентам нужно узнать, где спрятана крупная сумма, которая так и не была найдена при аресте преступника. Маклахлен в фильме играет врача Аль Капоне.
Comic Con Russia — масштабный фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, фантастики, аниме и манги. «ИгроМир» — старейшая и крупнейшая в России международная выставка интерактивных развлечений. В разные годы гостями объединенного мероприятия становились режиссер М. Найт Шьямалан
, актеры Рутгер Хауэр, Миша Коллинз
, Дэнни Трехо
, Мадс Миккельсен
, Эндрю Скотт
, геймдизайнер Хидео Кодзима
и многие другие.
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