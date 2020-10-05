«Мы обнищали!»: Певцов и Дроздова заявили о проблемах 

— В кино я работаю с молодыми режиссерами-дебютантами, — рассказала Ольга Дроздова. — На проходящем в эти дни ММКФ представлен фильм «Зеркало Гезелла», в котором я сыграла главную роль, эту картину как раз поставил режиссер-дебютант.
— Сейчас в «Современник» пришла «молодая банда», — говорит Дроздова, — и один из молодых режиссеров предложил мне поучаствовать в новом спектакле «Свой хлеб».
— Кино у меня давно нет, — констатировал артист, — хотя сейчас поступило предложение, довольно любопытное. Я даже захотел сниматься в кино…
— Обнищали слегка, пора уже, — с полуулыбкой перебила супруга Ольга Дроздова.
— Что касается театра, я прочитал роман Евгения Водолазкина «Авиатор», — сказал Дмитрий. — Эту книгу, и не только эту мне посоветовала прочесть жена. Ольга читает за двоих, все хорошее в моей жизни от моей жены… Эта книга перевернула меня настолько, что я захотел как актер участвовать в передаче этого материала зрителю в театре. Возникла мысль поставить спектакль. Инсценировку должен делать режиссер, как я понимаю, чейчас самая большая проблема — найти режиссера. Я бы очень хотел, чтобы «Авиатор» появился именно в «Ленкоме», — поделился мечтами Певцов.