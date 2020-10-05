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«Мы обнищали!»: Певцов и Дроздова заявили о проблемах 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
«Мы обнищали!»: Певцов и Дроздова заявили о проблемах
Фото: ИД "Собеседник"
Актерская пара уже нашла способ пополнить семейный бюджет.
Многолетний творческий и семейный союз Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова имеет тысячи поклонников. Зрители обожают работы артистов не только в театре (Певцов служит в «Ленкоме», Дроздова — в «Современнике»), но и в кино.
Однако оба уже несколько лет не появляются на экранах в новых фильмах, да на сцену они не выходят продолжительное время из-за пандемии коронавируса.
Однако Ольге и Дмитрию есть чем порадовать зрителей. На днях звезды дали совместную пресс-конференцию в РИА Новости, в ходе которой рассказали о своих новых работах.

— В кино я работаю с молодыми режиссерами-дебютантами, — рассказала Ольга Дроздова. — На проходящем в эти дни ММКФ представлен фильм «Зеркало Гезелла», в котором я сыграла главную роль, эту картину как раз поставил режиссер-дебютант.

Дроздова призналась, что последние 9 лет не получала в «Современнике» новых ролей. Но актриса подчеркнула: она не жалеет об этом. «Видимо, это время было дано мне для чего-то другого», — прокомментировала Ольга.

— Сейчас в «Современник» пришла «молодая банда», — говорит Дроздова, — и один из молодых режиссеров предложил мне поучаствовать в новом спектакле «Свой хлеб».

Есть что рассказать и Дмитрию Певцову, который не баловал зрителя кинопремьерами последние 2 года.

— Кино у меня давно нет, — констатировал артист, — хотя сейчас поступило предложение, довольно любопытное. Я даже захотел сниматься в кино…

— Обнищали слегка, пора уже, — с полуулыбкой перебила супруга Ольга Дроздова.

Дмитрий Певцов на секунду опешил, но быстро нашелся: «А… ты в этом смысле». И перевел тему на театр.

— Что касается театра, я прочитал роман Евгения Водолазкина «Авиатор», — сказал Дмитрий. — Эту книгу, и не только эту мне посоветовала прочесть жена. Ольга читает за двоих, все хорошее в моей жизни от моей жены… Эта книга перевернула меня настолько, что я захотел как актер участвовать в передаче этого материала зрителю в театре. Возникла мысль поставить спектакль. Инсценировку должен делать режиссер, как я понимаю, чейчас самая большая проблема — найти режиссера. Я бы очень хотел, чтобы «Авиатор» появился именно в «Ленкоме», — поделился мечтами Певцов.

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Актеры , Авиатор , Дмитрий Певцов , Евгений Водолазкин , РИА Новости
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