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Кто сыграл профессора в «Большой перемене» 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте больше об актёре Михаиле Яншине, которого хорошо знали и любили несколько поколений советских зрителей. Впервые на киноэкране Яншин появился ещё в конце двадцатых годов, а последней его ролью стал профессор в телефильме «Большая перемена» (1973). Как в мальчике из интеллигентной семьи зародилось желание стать артистом и какая роль принесла Яншину всесоюзную славу, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, чем пожертвовала Уварова ради культовой роли в «Не родись красивой».
Актеры , Видео , Михаил Яншин
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