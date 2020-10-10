Советские актеры, страдавшие шизофренией 

О творческих людях всегда говорят, что они немного "не в себе" . Среди актеров и режиссеров много людей, которые страдали различными психическими заболеваниями и зависимостями. Однако по пальцам можно пересчитать тех, у кого был официальный диагноз "шизофрения". "Рамблер" рассказывает о советских актерах, которые жили с тяжелым недугом.

Народный артист СССР прославился благодаря ролям в " Анне Карениной " 1967 года, "Двух капитанах" и даже успел сыграть в культовом фильме "Семнадцать мгновений весны" . Гриценко отличился и своими театральными ролями. Практически до самой гибели он служил в Театре имени Е. Вахтангова. После того, как актеру исполнилось 60 лет, он начал странно себя вести: не узнавал коллег и забывал слова. При этом, Гриценко отказывался обращаться за помощью к врачам. По просьбе жены его госпитализировали в психиатрическую клинику после одного из приступов. По некоторым данным, ему поставили диагноз "старческое слабоумие", но другие источники утверждают, что с таким заболеванием не кладут на стационарное лечение в подобные заведения, поэтому уверены, что у актера развилась шизофрения. В 1979 году он погиб в клинике от рук других пациентов.

Заслуженная артистка РСФСР продела всего 43 года, часть из которых страдала шизофренией. Ее запомнили благодаря роли Фроси Бурлаковой в «Приходите завтра…» и кухарки Матрёны в «Женитьбе Бальзаминова». На съемках фильма «Приходите завтра…» актрисе стало плохо, а позднее у нее диагностировали бруцеллез — инфекцию, которая передается человеку от больного животного. Вероятнее всего, Савинова заразилась от парного молока, которое купила на одном из рынков. Инфекция дала осложнение на нервную систему, из-за чего девушке приходилось ложиться в клинику и пить много таблеток. Слухи о болезни быстро разошлись в среде актеров и режиссеров, поэтому актрисе часто отказывали в ролях. Она не могла реализовать себя в кино и погрязла в депрессии. Позднее она начала говорить друзьям и знакомым, что слышит голоса в голове, что являлось признаком шизофрении. Спустя пять лет после того, как Савинов узнала о болезни, она уехала к своей сестре в Новосибирск, где решила самостоятельно уйти из жизни. Перед гибелью она рассказывала друзьям о голосах в голове, которые утверждали, что таким образом она спасет жизнь сыну.

История Камерного очень похожа на то, что произошло с другими актерами, работающими на износ. Он был очень перспективен и брался за все проекты, которые ему предлагали, и даже успел снять в качестве главного актера и актера первого плана. Однако из-за больших нагрузок у него было одно нехорошее качество — Каморный любил выпить. Несколько раз у него диагностировали белую горячку, а потом шизофрению, которая развилась на фоне алкоголизма. Он погиб в результате несчастного случая, но существуют разные версии его гибели. По одной из них он угрожал молодой женщине у себя в квартире, а пришедший милиционер ранил его в бедренную артерию.