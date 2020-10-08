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Какой была главная крестьянка советского кино 

Елена Красовская 5 часов назад
Героиня видео — актриса Валентина Владимирова. Лучше всего ей удавались роли обычных женщин простого происхождения: актриса настолько достоверно играла таких героинь, что зрители нередко и в самой Владимировой видели ту самую обычную женщину, свою знакомую, соседку, коллегу. И это было неудивительно, ведь родилась Валентина в небольшом селе. Как деревенская девушка стала актрисой и почему финал жизни она встретила в одиночестве, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, зачем Евстигнеев запирал сапоги в гримёрке.
Актеры , Видео , Валентина Владимирова
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