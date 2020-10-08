Фильм Александра Роу стал первым в фильмографии актрисы и, казалось, удачный дебют в одной из главных ролей должен был положить начало головокружительной карьере Людмилы Мызниковой . Но красавица-актриса так же внезапно пропала с экранов, как и появилась. О том, что же произошло, рассказывает “Рамблер”.

Людмила всерьез задумывалась о карьере певицы и после школы отправилась поступать в Киевскую консерваторию. Девушка обладала очень красивым и сильным голосом, казалось, ее будущее предрешено. Но на прослушивании оказалось, что голос у Мызниковой как раз начал ломаться. Члены приемной комиссии порекомендовали девушке вернуться через год. Но терять время просто так Людмила не хотела, поэтому подала документы в студию при театре Ивана Франко, чтобы “пересидеть” время до поступления.

В студию Мызникову зачислили и неожиданно она поняла, что театр привлекает ее гораздо больше. О консерватории Людмила позабыла, с удовольствием принимала участие в спектаклях, а чуть позже решила попробовать свои силы в кино.

Девушка ходила на пробы на разные киностудии, на одной из которых судьба свела ее с Александром Роу. Знаменитый режиссер-сказочник увидел ее случайно в одном из коридоров. Людмила торопилась на очередные пробы, когда ее окликнул незнакомый мужчина и предложил пройти пробы на роль Оксаны в своем фильме по повести Гоголя “Ночь перед Рождеством”.

Кадр из фильма “Вечера на хуторе близ Диканьки"

Пробы Людмила прошла, вскоре девушку пригласили на съемки. Родители категорически не хотели отпускать дочь из дома, но ей удалось их убедить. Мызникова отправилась в свою первую в жизни съемочную экспедицию.

Работать Людмиле пришлось с весьма известными артистами, ее партнерами стали Георгий Милляр Людмила Хитяева и другие знаменитости. Все они относились к дебютантке очень хорошо, помогали и уверяли, что ее ждет блестящая карьера в кино. Но все сложилось не так, как они предрекали.

Когда Людмила уезжала на съемки, в театре имени Ивана Франко как раз решали, оставлять выпускнице место в труппе или нет. Выбрав работу в кино, Мызникова, по сути, сама решила свою судьбу: возможности работать в театре она лишилась.

После окончания съемок в “Вечерах на хуторе близ Диканьки” Людмила поступила на работу в Театр юного зрителя, но продолжала мечтать о дальнейшей карьере в кино. Предложения о съемках девушке поступали, но она отвергала большинство из них, памятуя о наказе Александра Роу не соглашаться на все роли подряд и быть очень избирательной.

Кадр из фильма “Вечера на хуторе близ Диканьки"

Сам Роу позже предлагал Людмиле главную роль в сказке “Варвара-краса длинная коса”, но Мызникова ждала ребенка и вынуждена была отказаться.

После рождения сына Мызникова посвятила себя семье, снялась лишь в двух картинах, а в середине 1980-х годов и вовсе пропала с экранов на долгие годы. В 90-е Людмила вместе с мужем возглавила детский фольклорный ансамбль, а затем супруги создали христианский театр “Мистерия”.