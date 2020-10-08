Почему Леонида Быкова называют режиссером своей смерти 

После выхода картины «В бой идут одни „старики“ актер Леонид Быков стал настоящей легендой. За год фильм посмотрели 72 миллиона человек. Все советские женщины были влюблены в актера, однако он в течение всей своей жизни был глубоко несчастлив. "Рамблер" расскажет, что не давало Быкову спокойно жить.

Мало кто знал, что обаятельный и юморной мужчина, переживал настоящую драму. Внутренне Быков всячески отрицал свой успех, считая, что жизнь проходит зря. Ему не нравились однотипные роли, он не видел перспектив в карьере. Быков путешествовал из города в город, мечтая попробовать себя в режиссерском деле.

В какой-то момент »Ленфильм» предоставил Быкову такую возможность. Но неуверенность в себе, синдром самозванца и апатия к жизни не позволили Быкову сделать комедию «Зайчик» успешной. Нет, работу нельзя было назвать провальной, но шквал критики режиссер получил сполна.

Дома все тоже стало откровенно плохо. С женой Тамарой они познакомились в актерском училище, но в какой-то момент семейное счастье разладилось. Жене не нравилось в Ленинграде, а Быков был депрессивным и принимал слишком мало участия в воспитании детей. Тамара злилась и плакала, а Леонид уходил часами кататься на машине.

Его дочь Марьяна росла нелюдимой, а семнадцатилетний сын Лесь превратился в трудного подростка. Он мог пропадать сутками, а потом неожиданно оказывался на пороге дома голодный и злой. Чуть позже станет ясно, что у Леся проблемы в развитии. Именно отношения с сыном доведут актера до первого инфаркта.

Последние годы жизни Быков пребывал в депрессии, считая, что не сумел реализовать себя, при этом он обладал всеми главными регалиями за актерский талант. Леонида слишком волновало чужое мнение, поэтому он прислушивался лишь к тем, кто говорил о нем плохо.

В какой-то момент Быков написал завещание, в котором было указано, чтобы на похоронах не должно быть надгробных речей и прочего официоза. Главное — исполнить «Смуглянку». Знаменитый актер написа завещание в 76-ом, а умер только спустя три года. Была ли его смерть случайной или спланированной никто не знает до сих пор.

Быков часто думал о смерти, он устал от сходящей с ума жены, сын начал попадать в криминальные передряги, а сам актер заработал второй инфаркт. Однажды, возвращаясь домой с дачи, он выехал на встречную полосу и погиб.

На похоронах Быкова все было исполнили в точности, как он просил в своем завещании. На «Смуглянке» люди рыдали, а Быкова прозвали режиссером собственной смерти.