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Почему Леонида Быкова называют режиссером своей смерти 

Анастасия Иванова 3 часа назад
После выхода картины «В бой идут одни „старики“ актер Леонид Быков стал настоящей легендой. За год фильм посмотрели 72 миллиона человек. Все советские женщины были влюблены в актера, однако он в течение всей своей жизни был глубоко несчастлив. "Рамблер" расскажет, что не давало Быкову спокойно жить.
Мало кто знал, что обаятельный и юморной мужчина, переживал настоящую драму. Внутренне Быков всячески отрицал свой успех, считая, что жизнь проходит зря. Ему не нравились однотипные роли, он не видел перспектив в карьере. Быков путешествовал из города в город, мечтая попробовать себя в режиссерском деле.
В какой-то момент »Ленфильм» предоставил Быкову такую возможность. Но неуверенность в себе, синдром самозванца и апатия к жизни не позволили Быкову сделать комедию «Зайчик» успешной. Нет, работу нельзя было назвать провальной, но шквал критики режиссер получил сполна.
Дома все тоже стало откровенно плохо. С женой Тамарой они познакомились в актерском училище, но в какой-то момент семейное счастье разладилось. Жене не нравилось в Ленинграде, а Быков был депрессивным и принимал слишком мало участия в воспитании детей. Тамара злилась и плакала, а Леонид уходил часами кататься на машине.
Его дочь Марьяна росла нелюдимой, а семнадцатилетний сын Лесь превратился в трудного подростка. Он мог пропадать сутками, а потом неожиданно оказывался на пороге дома голодный и злой. Чуть позже станет ясно, что у Леся проблемы в развитии. Именно отношения с сыном доведут актера до первого инфаркта.
Последние годы жизни Быков пребывал в депрессии, считая, что не сумел реализовать себя, при этом он обладал всеми главными регалиями за актерский талант. Леонида слишком волновало чужое мнение, поэтому он прислушивался лишь к тем, кто говорил о нем плохо.
В какой-то момент Быков написал завещание, в котором было указано, чтобы на похоронах не должно быть надгробных речей и прочего официоза. Главное — исполнить «Смуглянку». Знаменитый актер написа завещание в 76-ом, а умер только спустя три года. Была ли его смерть случайной или спланированной никто не знает до сих пор.
Быков часто думал о смерти, он устал от сходящей с ума жены, сын начал попадать в криминальные передряги, а сам актер заработал второй инфаркт. Однажды, возвращаясь домой с дачи, он выехал на встречную полосу и погиб.
На похоронах Быкова все было исполнили в точности, как он просил в своем завещании. На «Смуглянке» люди рыдали, а Быкова прозвали режиссером собственной смерти.
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Актеры , Видео , Зайчик , Леонид Быков , Ленфильм
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