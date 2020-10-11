Почему Хитяева отвергла второго мужа Жаклин Кеннеди 

Как-то Хитяева в составе советской делегации прилетела в Грецию. Там проходил фестиваль театрального искусства. В один из вечеров их пригласили на роскошный ужин в ресторан. Среди гостей был неизвестный актрисе иностранец с охраной. Мужчина пригласил Хитяеву на танец. Однако он не произвел на нее впечатление. После танца артистка заявила, что богатый незнакомец очень некрасив.

Как оказалось, это был известный миллиардер Аристотель Онассис — греческий судоходный магнат. Через некоторое время он пригласил Людмилу Хитяеву на светский званый ужин и сделай ей предложение выйти замуж, а в замен — четыре острова в подарок. На тот момент актриса уже была в браке. Она отвергла Онассиса, объяснив, что любит своего супруга и острова ей не нужны.