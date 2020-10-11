Почему Хитяева отвергла второго мужа Жаклин Кеннеди 

Советская актриса Людмила Хитяева в 60-е годы была на пике своей популярности. Она снялась в фильмах "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Екатерина Воронина", "Евдокия", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и многих других. Однажды она отказала одному из богатейших людей мира. Подробнее — в материале "Рамблера".
Как-то Хитяева в составе советской делегации прилетела в Грецию. Там проходил фестиваль театрального искусства. В один из вечеров их пригласили на роскошный ужин в ресторан. Среди гостей был неизвестный актрисе иностранец с охраной. Мужчина пригласил Хитяеву на танец. Однако он не произвел на нее впечатление. После танца артистка заявила, что богатый незнакомец очень некрасив.
Как оказалось, это был известный миллиардер Аристотель Онассис — греческий судоходный магнат. Через некоторое время он пригласил Людмилу Хитяеву на светский званый ужин и сделай ей предложение выйти замуж, а в замен — четыре острова в подарок. На тот момент актриса уже была в браке. Она отвергла Онассиса, объяснив, что любит своего супруга и острова ей не нужны.
Через несколько месяцев после возвращения из Греции стало известно, что миллиардер женился на Жаклин Кеннеди. Они были в браке с 1968 по 1975 годы.