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Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме
Фото: Teleprogramma.pro
Режиссер и исполнительница главной роли супергеройского фильма «Чудо-женщина» воссоединятся на площадке, чтобы снять фильм о Клеопатре, царице Египта. Как передает издание Variety, студия Paramount Pictures выиграла права на этот фильм, обойдя таких конкурентов, как Apple, Universal, Warner Bros. и Netflix. Теперь историческую драму снимет Пэтти Дженкинс, а главную роль сыграет Галь Гадот.
Голливуд любит Клеопатру и не жалеет денег, когда дело касается экранизации ее истории. 1963 году студия 20th Century Fox сняла фильм, в котором египетскую царицу сыграла Элизабет Тейлор. Кинокомпания потратила на съемки 44 миллиона долларов и чуть было не разорилась. Ну а как вы хотели: нужно же было показать весь блеск и величие Древнего Египта. Сейчас, к счастью, у киношников есть компьютерная графика, благодаря которой можно сделать любой фон.
Напомним, при биография Клеопатры дает огромный простор для глубокого художественного кино. Царица известна своей любовной связью с римским полководцем Марком Антонием и императором Юлием Цезарем. Во время ее правления Египет был завоеван Римской империей, и женщина покончила с собой, чтобы не попасть в плен.
Издание сообщает, что компания Sony тоже давно занимается съемками фильма о древней царице, но его степень готовности неизвестна. Ходили слухи, что в проекте участвовали Анджелина Джоли и Леди Гага.
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Комментарии
Актеры , Чудо-женщина , Марк Антоний , Анджелина Джоли , Пэтти Дженкинс , Галь Гадот , Элизабет Тейлор , Стефани Джерманотта , Netflix , Apple
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