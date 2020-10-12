Лучшие перевоплощения Хью Джекмана в кино 

12 октября голливудскому актеру Хью Джекману исполняется 52 года. «Рамблер» предлагает вспомнить яркие перевоплощения Джекмана в кино.
Кадр из фильма «Люди Икс»
В 2000 году в прокат вышел фильм про людей-мутантов, снятый по мотивам комикса. Хью Джекману досталась роль Росомахи, особенностью которого были лезвия, выходящие из кисти руки. Его герой настолько полюбился зрителям, что создатели проекта выпустили несколько фильмов о Росомахе. Именно эта роль в «Людях Икс» сделала Джекмана знаменитым.
Кадр из фильма «Отверженные»
В картине «Отверженные» 2012 года Джекман сыграл роль беглого каторжника Жана Вальжана, приговоренного к тюремному заключению и вынужденного скрываться от властей. Для этой роли Хью похудел на 14 килограммов. А для убедительного образа скитальца актер провел 36 часов без воды. За эту роль Джекман был номинирован на премию «Оскар».
«Корелли»
Кадр из фильма «Корелли»
Сериал «Корелли», который вышел на экраны в 1995 году, стал первой киноработой Хью Джекмана. В филльме актер исполнил роль заключенного, отбывающего наказание в колонии строгого режима. Он был осужден за вооруженное ограбление банка. По сюжету, у героя Джекмана также есть травма головы, которая с трудом позволяет ему понимать речь и связывать слова в предложения. В картине также сыграла Деборра-Ли Фернесс, которая позже стала женой Джекмана.