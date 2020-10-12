Лучшие перевоплощения Хью Джекмана в кино 

12 октября голливудскому актеру Хью Джекману исполняется 52 года. «Рамблер» предлагает вспомнить яркие перевоплощения Джекмана в кино.

Кадр из фильма «Люди Икс»

В 2000 году в прокат вышел фильм про людей-мутантов, снятый по мотивам комикса. Хью Джекману досталась роль Росомахи, особенностью которого были лезвия, выходящие из кисти руки. Его герой настолько полюбился зрителям, что создатели проекта выпустили несколько фильмов о Росомахе. Именно эта роль в «Людях Икс» сделала Джекмана знаменитым.

Кадр из фильма «Отверженные»

В картине «Отверженные» 2012 года Джекман сыграл роль беглого каторжника Жана Вальжана, приговоренного к тюремному заключению и вынужденного скрываться от властей. Для этой роли Хью похудел на 14 килограммов. А для убедительного образа скитальца актер провел 36 часов без воды. За эту роль Джекман был номинирован на премию «Оскар»

«Корелли»

Кадр из фильма «Корелли»