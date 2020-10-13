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Российские актеры, гибель которых до сих пор не разгадана 

Елизавета Назарова 9 часов назад
За жизнью знаменитых людей следят всегда, и больше всего шокирует их внезапная гибель. "Рамблер" рассказывает про отечественных актеров, тайна гибели которых так и осталась загадкой.

Зоя Федорова

Заслуженная артистка РСФСР прославилась благодаря ролью в фильме "Подруги". К ней пришла головокружительная слава, и не было отбоя от мужчин. Ее избранником стал американский дипломат Джексон Тейт, от которого у актрисы родилась дочь. На тот момент мужчина уже покинул страну по требованию властей, поэтому не знал о том, что у него есть ребенок. Чтобы скрыть факт рождения от иностранца, актриса вышла замуж за композитора Александра Рязанова, но ее арестовали за шпионаж. В 1955 году она вышла на свободу и начала копить деньги на переезд в США, но этому помешала трагедия. Актрису лишили жизни в ее квартире на Кутузовском проспекте. Преступник не найден до сих пор, но, по одной из версий, она была причастна к "бриллиантовой мафии".

Дмитрий Егоров

Кадр из фильма "Чучело"
Сын одной из самых красивых советских актрис Натальи Кустинской сыграл всего в одном фильме "Чучело", но уже этот факт делал его узнаваемым для зрителей. Родители Егорова были против того, чтобы он строил карьеру в кино, несмотря на то, что у него были все шансы стать успешным актером. Вместо успеха актер начал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами со своей сожительницей. Его девушка часто проявляла агрессию и лечилась в реабилитационных центрах. В 2002 году мужчина вышел прогуляться на улицу и не вернулся, а позднее его нашли погибшим. Официально причиной трагедии стала сердечная недостаточность, но существует мнение, что он погиб от рук сожительницы.
Комментарии
Актеры , Видео , Александр Рязанов , Зоя Федорова , Наталья Кустинская , Дмитрий Егоров , РИА Новости
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