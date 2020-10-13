За жизнью знаменитых людей следят всегда, и больше всего шокирует их внезапная гибель. "Рамблер" рассказывает про отечественных актеров, тайна гибели которых так и осталась загадкой.

Заслуженная артистка РСФСР прославилась благодаря ролью в фильме "Подруги". К ней пришла головокружительная слава, и не было отбоя от мужчин. Ее избранником стал американский дипломат Джексон Тейт, от которого у актрисы родилась дочь. На тот момент мужчина уже покинул страну по требованию властей, поэтому не знал о том, что у него есть ребенок. Чтобы скрыть факт рождения от иностранца, актриса вышла замуж за композитора Александра Рязанова , но ее арестовали за шпионаж. В 1955 году она вышла на свободу и начала копить деньги на переезд в США, но этому помешала трагедия. Актрису лишили жизни в ее квартире на Кутузовском проспекте. Преступник не найден до сих пор, но, по одной из версий, она была причастна к "бриллиантовой мафии".

Кадр из фильма "Чучело"