Хоакин Феникс сыграет Наполеона Бонапарта 

Режиссером байопика станет Ридли Скотт, известный по картинам «Чужой», «Лабиринт», «Бегущий по лезвию», «Гладиатор», «Солдат Джейн» и другим. Над «Гладиатором» Скотт работал вместе с Хоакином Фениксом, которого и пригласил на роль Бонапарта в новом фильме.
Сам Феникс получил мировую славу за прошлогоднюю премьеру психологического триллера «Джокер», где исполнил главную роль. Теперь, в фильме «Каждый солдат носит в своей сумке маршальский жест», он сыграет не менее противоречивого персонажа.
«В последнее время мне везет на героев-антагонистов», — отшучивается актер.
Сценарий к фильму напишет Дэвид Скарп.