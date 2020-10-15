Хоакин Феникс сыграет Наполеона Бонапарта 

Все новости на карте

Сам Феникс получил мировую славу за прошлогоднюю премьеру психологического триллера «Джокер», где исполнил главную роль. Теперь, в фильме «Каждый солдат носит в своей сумке маршальский жест», он сыграет не менее противоречивого персонажа.

«В последнее время мне везет на героев-антагонистов», — отшучивается актер.

Сценарий к фильму напишет Дэвид Скарп.