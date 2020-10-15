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Хоакин Феникс сыграет Наполеона Бонапарта 

runews24.ru и ещё 9 5 часов назад
Хоакин Феникс сыграет Наполеона Бонапарта
Фото: runews24.ru
Режиссером байопика станет Ридли Скотт, известный по картинам «Чужой», «Лабиринт», «Бегущий по лезвию», «Гладиатор», «Солдат Джейн» и другим. Над «Гладиатором» Скотт работал вместе с Хоакином Фениксом, которого и пригласил на роль Бонапарта в новом фильме.
Сам Феникс получил мировую славу за прошлогоднюю премьеру психологического триллера «Джокер», где исполнил главную роль. Теперь, в фильме «Каждый солдат носит в своей сумке маршальский жест», он сыграет не менее противоречивого персонажа.

«В последнее время мне везет на героев-антагонистов», — отшучивается актер.

Сценарий к фильму напишет Дэвид Скарп.
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Актеры , Бегущий по лезвию , Лабиринт , Гладиатор , Чужой , Солдат Джейн , Скотт Ридли , Хоакин Феникс
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