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Что стало с актрисой, сыгравшей девушку Саши Белого в «Бригаде» 

Александра Нечаева 5 часов назад
Если, прочитав заголовок, вы подумали, что речь пойдет о героине Екатерины Гусевой, сыгравшей в сериале Ольгу Сурикову, ставшую впоследствии супругой Саши Белого, то ошиблись. Наверняка истинные поклонники «Бригады» помнят, что у главного героя была и другая любовь, девушка, обещавшая дождаться его из армии. Об актрисе, исполнившей эту роль, рассказывает «Рамблер».
Героиня Наталии Пановой появляется в самой первой серии «Бригады». Актриса сыграла Лену Елисееву, подругу Саши Белова, встречи с которой герой ждал все время службы в армии. Но, увы, девушка его не дождалась, связавшись с бандитами и закрутив с одним из них роман.
Кадр из сериала "Бригада"
Хотя роль была небольшой и не слишком многословной, она, по сути, и определила ход дальнейших событий сериала: стычку Белого и Мухи, драка, в которой погибает второй. Это и подталкивает в итоге главного героя к решению пойти по пути криминала.
Наталия, как и многие артисты, сыгравшие в сериале, после выхода «Бригады» на экраны, как принято говорить, проснулась знаменитой. Актрису, у которой на тот момент было не слишком много ролей, заметили режиссеры. Панову начали приглашать в разные проекты. Есть даже мнение, что именно небольшая роль в «Бригаде» открыла ей двери в большое кино.
@nataly.panova.official
Наталия Панова принимала участие в таких известных проектах, как «Счастливы вместе», «Знахарь», «Курсанты», «Маргоша», исполнила одну из ролей в сериале «Каменская». Всего на счету актрисы на сегодняшний день почти полсотни работ в кино и сериалах.
Но одной лишь актерской карьерой Наталия не довольствуется. Панова занималась психологией и ораторским мастерством и сейчас является еще и профессиональным коучем, который помогает людям справляться со страхом публичных выступлений. При этом Наталия продолжает сниматься и выступает на сцене: с 2014 года актриса служит в Московском Губернском театре, художественным руководителем которого является ее бывший партнер по съемочной площадке Сергей Безруков.
@nataly.panova.official
О личной жизни Панова предпочитает не распространяться, предпочитая общаться с журналистами и поклонниками на темы, касающиеся исключительно ее профессиональной деятельности.
Комментарии 1
Актеры , Видео , Знахарь , Счастливы вместе , Каменская , Екатерина Гусева
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