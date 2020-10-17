Смирнитский вспомнил, как рушились браки «мушкетеров»

Режиссер был не в восторге от бурного веселья актеров. Смирнитский считает, что больше всего Хилькевича раздражало то, что он не мог кутить вместе с артистами. У исполнителей главных ролей было множество поклонниц. По вечерам девушки приходили к актерам скрасить их одиночество, что не нравилось режиссеру - местные жительницы, нанятые для работы в массовке, явно проигрывали спутницам «мушкетеров». Однако, от случайных романов была и польза: в один день режиссер попросил артистов привести своих девушек на съемки для сцены с королем. Кино в итоге осталось в истории, а личная жизнь актеров покрылась шрамами судьбы.