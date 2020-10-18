Как сложилась карьера актрис «Женской лиги»

Впервые на телеэкранах страны юмористический сериал «Женская лига» появился в 2006 году. В этом проекте были задействованы как более-менее известные на то время актрисы, так и совсем «новички» большого экрана. Скетчком быстро сыскал аудиторию, завоевал ее внимание. «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь актрис «Женской лиги».

Кадр из сериала «Женская лига»

Без преувеличения можно сказать, что самая успешная кинокарьера после работы в «Женской лиге» сложилась именно у Ольги Медынич. Сразу после завершения проекта она перекачивала в другой, не менее известный сериал «Светофор» . Ее также можно было увидеть и в других комедийных проектах: «Все включено», «Мужчина в моей голове» и «Все о его бывшей». В числе недавних работ Ольги — съемки в сериалах «Год культуры» и «Сладкая жизнь»

Кадр из сериала «Женская лига»

Популярность пришла к Ольге благодаря «Женской лиге». После участия в проекте актрису стали приглашать в другие крупные сериалы и шоу. Помимо ролей на телевидении, Ольга также успела сняться в фильмах «Очень русский детектив» и «Елки-3». Сегодня актриса с теплом вспоминает времена, проведенные в «Женской лиге». Более того, Тумайкина уверена, что это самый важный проект в ее карьере. Сейчас ее можно увидеть на сцене «Театра Вахтангова».

Кадр из сериала «Женская лига»

Анна принимала участие в «Женской лиге» с 2006 по 2009 год. За этот период она стала одной из самых узнаваемых актрис российского телевидения в жанре комедии. Ее персонажи были настолько близкими и понятными каждому, что зрители полюбили актрису с первых же эпизодов. После ухода из «Женской лиги» Ардова приняла участие в другом не менее известном развлекательном проекте — «Одна за всех» . Из недавних работ актрисы — биографическая картина «Высоцкий. Спасибо, что живой» и мелодрамы «Берега любви» и «Соседи по разводу».

Кадр из сериала «Женская лига»

Самой обольстительной участницей проекта, безусловно, была Анна Антонова. Ей всегда доставались роли соблазнительных и раскрепощенных девиц. «Женская лига» стала для актрисы путевкой в мир кинематографа. Ее дебютом в кино стало участие в картине «Если у вас нету тети». Помимо работы в кино, Анна не прекращала играть в «Театре Вахтангова».

Кадр из сериала «Женская лига»