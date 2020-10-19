Асмус рассказала о самой постыдной роли в карьере 

В своем Instagram актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам о своей самой постыдной роли в карьере.

Асмус призналась, что всегда комплексовала, раздеваясь перед камерой. И поделилась тем, что ни за что бы не согласилась играть в фильме «Что творят мужчины» Сарика Андреасяна.