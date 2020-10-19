Асмус рассказала о самой постыдной роли в карьере 

В своем Instagram актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам о своей самой постыдной роли в карьере.
Асмус призналась, что всегда комплексовала, раздеваясь перед камерой. И поделилась тем, что ни за что бы не согласилась играть в фильме «Что творят мужчины» Сарика Андреасяна.
По сюжету, несколько мужчин поспорили о том, кто из них соблазнит наибольшее количество девушек. Кристине Асмус исполнила роль легкомысленной блондинки в одном из эпизодов с Таиром Мамедовым. В постельной сцене актриса осталась в одном нижнем белье.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Асмус раскрыла размер зарплаты в театре.