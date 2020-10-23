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Актеры из «Брата», которых уже нет в живых 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео рассказывает об актёрах, которые снялись в культовом отечественном боевике «Брат» (1997) и его продолжении «Брат 2» (2000). Картина режиссёра Алексея Балабанова, главную роль в которой сыграл Сергей Бодров, стала кинохитом сразу же после выхода. Увы, уже через несколько лет ушёл из жизни Сергей Бодров, а в 2013 году скончался режиссёр. Сегодня нет в живых и других артистов, появившихся в боевике, и ролик предлагает вспомнить о них.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что учёные опытным путём установили, какой фильм ужасов самый страшный.
Актеры , Видео , Брат 2 , Брат , Алексей Балабанов , Сергей Бодров
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